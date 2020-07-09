网曝广东小学教师诱奸多名学生，拿什么保护你我的孩子？

你觉得性教育太早，犯罪分子不觉得孩子小。

7月7日晚，网传广东惠州一小学教师诱奸多名学生，现场家长情绪激动，不顾民警阻拦围攻暴打该老师。

之后，惠州市公安局惠城区分局@平安鹅城通报称，事情发生在6月24日18时许。接报后，值班民警迅速赶往现场处置，并依法将嫌疑人叶某带回公安机关进行调查。 目前，犯罪嫌疑人叶某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

事情被曝光后，引起轩然大波，不少网友留言说“打得好”。

提及猥亵、性侵，很多人首先联想到的是成年女性，往往忽视了自我保护能力更弱的儿童。近年来，猥亵、性侵儿童的恶性事件屡屡发生，严重侵害未成年权益，影响未成年人身心健康。

每当此类事件被曝光后，总有很多网友坚决支持采用暴力手段。这种心情可以理解，此类犯罪也必须予以坚决严惩。但作为家长，我们急需要做的是及早对孩子进行性教育，让孩子学会自我保护。

对于学龄前性教育，很多家长表示不知道怎么做，这里有一些建议和方法，请看：

什么时候开始性教育?

建议在孩子进入集体生活之前开始，托班也算。一旦开始集体生活，就意味着风险。

这里提醒大家，孩子过集体生活有2个必要条件，一定要先满足。一是，能和家长顺畅交流；二是，了解哪些是敏感部分，只有亲密圈的人才能碰。在我看来，这要比孩子是否脱离尿布更重要。

如何进行性教育?

1. 自然谈性

大家不妨从和孩子解释哪些是隐私部位开始，重复告诉他这些私密部位不能给别人看，更不能被别人摸，也不要随便触摸别人的身体。

还有，请接受孩子的好奇。当孩子特别喜欢观察大人洗澡、刮胡子甚至尿尿时，不要回避，让他们看吧~男生看爸爸，女生看妈妈。这个时候，正是生理教育的好机会。你就把自己当成一个活体标本好了。

当孩子提问时，不要太严肃，而应用孩子能理解的语言来解释或直接回答问题。无论是转移话题，还是含糊其辞都不可取。

相关绘本也可以看起来，我家娃看过《屁股》、《乳房的故事》、《小鸡鸡的故事》、《小威向前冲》、《宝宝的诞生》、《身体里的荷先生和荷太太》、《小白的故事》等，都不错。

2. 分清界限

这一点很有必要，大家要向孩子解释哪些是“亲密圈”的人，哪些是坏人。

猥亵、性侵事件多发生在熟人中间，朋友、邻居，甚至亲属，都可能会对儿童构成性威胁。所以，划分亲密圈很重要，而且不要划得太大。

至于哪些是坏人，你得让孩子明白坏人也可能长着张好人的脸，给他糖吃，还得告诉他天下没有免费的午餐。孩子还小，讲道理要举栗子。我给娃讲故事通过以妈妈小时候遇到件什么事开头，具体形式可以参考伊索寓言。

媒体网络曝光的事也可以及时讲给娃听。像某音超美网红幼师做法，测试小朋友被偷亲的反应，都直接嘴对嘴了，肯定是不对的。

3. 让孩子可以对一个家长无话不说

通常，这个人是就是妈妈啦~被欺负的孩子，有时候觉得是自己犯了错。如果平时和家长沟通不好，这种事是不敢告诉家长的。如此一来很可能就越陷越深，无法自救。

大家可以以举栗子的方式告诉孩子，不知道怎么办时寻求家长帮助可以解决问题。我家娃一般会先让我保证不会生气，才会告诉我她的秘密。这个时候，我即便再生气也只能忍住，不然沟通渠道被关掉了。

4. 注意保护

有些家长喜欢晒娃，有些家长喜欢给孩子穿开裆裤，将孩子的隐私部位裸露在公众的视野中。这么做可不仅仅是卫生和尊重的问题，而是直接涉及到孩子的人身安全。希望大家能重视这个问题，给孩子营造一个健康成长的环境。

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