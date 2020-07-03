《隐秘的角落》不能只看东升，朝阳的黑化才更可怕！

数学老师、爬山、拍照，懂？

今天和大家聊一聊《隐秘的角落》，这部悬疑剧因为其炸裂的制作、表演、剧情，而让大家欲罢不能，刚放两集豆瓣评分就高达9.0，目前12集完结依然有8.9分。网友们纷纷表示，这是一部连开头结尾都不想跳过的剧，越看越上头，100%推荐！

友情提醒，下文有剧透

这部剧开场就很有料：穿着白衬衫、带着眼镜，全身上下充满斯文的数学老师张东升，领着岳父岳母爬山，然后趁着帮忙摆Pose的过程中，将两人推下山崖。然而柯南说过：只要是犯罪就不会完美。张东升的谋杀过程被三个孩子的相机完整地拍了下来，于是一个数学老师和三个孩子的纠葛开始了~

相信不少人整部剧刷下来，都被稳站C位的张东升所以吸引，但其实我认为这部剧的真正的C位是“隐秘在角落”的朱朝阳，这个看似天真无辜的学霸，才是真正在幕后操控一切的黑手。其实从两人的名字就能看出一些端倪，朝阳、东升，明明是那么阳光的名字，却是整部剧最黑暗的两个人。

东升的黑化，是因为自己的懦弱，妻子的背叛、岳父岳母的不理解，那么朝阳升作为一个孩子，他是如何心灵扭曲成张东升plus呢？我们不妨从剧里找一找原因。

原因一：母亲的爱变得畸形，孩子成为炫耀资本

父母离异后，朱朝阳跟了妈妈周春红。第一集里，班主任找来妈妈周春红，她觉得朝阳性格过于孤僻，被同学排挤，想和妈妈聊一聊孩子社会化的问题。而周春红对此却不以为意，反而反驳道：“学生应该以学习为主，交朋友是进入社会才做的事，其实我还真怕朝阳跟一些坏小孩瞎玩，耽误了学习。”

其实从这里我们就能看出来，妈妈周春红其实并不在乎朝阳是否能健康成长，她在乎的是成绩，而且这份对成绩的在乎，也是为了能像前夫炫耀。剧里朱朝阳想去看爸爸，妈妈对此非常嫌弃，可见即便是离婚后依然对前夫恨之入骨。

当然周春红最后还是同意了儿子的要求，让他去见爸爸，只不过不是为了孩子好，而是为了证明给前夫看，即便是我一个人也可以把孩子培养成才，为此她特别叮嘱朝阳带上成绩单，也就是她炫耀的资本。

除了成绩，周春红对于朝阳的爱也让人窒息，剧中好几次就提到了喝牛奶，尤其有一场，牛奶有些烫加上不情愿，朝阳喝的很慢，周春红就催促他快点，这样才能早点洗杯子睡觉。虽然朝阳顺从地大口大口喝牛奶，但还是弱弱的表达反抗：“我可以自己洗杯子”，然而这句话又一次激怒了妈妈，她再次成为了妈妈的情绪垃圾桶。

我们心疼单亲妈妈的不容易，但同时也不认同周春红那畸形的爱，比如“为了孩子好”，周春红会抑制自己的一切需求，比如为了不影响孩子学习，不愿公开自己的情人；和孩子交流时，问的永远是吃了没、学习了没、考了多少分？虽然看似事无巨细，但其实从来没过问过朱朝阳是否快乐。

所以虽然表面上，周春红对朱朝阳无微不至，但其实一直把他当做“工具人”，而一直被母亲这么利用，黑化似乎也变得理所应当了~

原因二：明明已经十几岁了，却总是被当做小孩

大人们总是习惯性地认为，孩子还没有长大，他们的世界应该是纯净的，为此大家总是努力把孩子从成年世界中隔离出去。这其中，很多隔离是良性的，但同时也有很多是负面的。

比如在剧中，朱朝阳发现妈妈有了情人，就去问她：“你为什么不告诉我？”然而周春红的回答却是：“我告诉你什么，大人的事你懂什么？”和生活中的“大人的事情，小孩别插嘴”如出一辙。

你以为孩子总是长不大，但其实孩子比大人们想象中更加“成熟”，如果接触到的人或事情是比较邪恶，那么他们也会做出让大人意想不到的事情。《唐人街探案》结尾的张子枫饰演的思诺“眼神杀”令不少观众记忆犹新，谁能想到，一切事情的背后都是个小女孩安排？

在现在这个电视、网络普及的时代，孩子们可以更早接触到成人信息：性、暴力、爱、谎言等等，孩子们成人化非常快。当然这不一定是坏事，真正需要家长注意的是，教育是否能跟得上。我们不能总把他们当小孩，而是告诉他们生命的意义、犯罪的代价，性的责任等等。如果他们不知道后果，那么就很可能犯错或作恶。

原因三：不公平的父爱，掀翻了最后一片净土

妈妈把儿子当工具，那么爸爸呢？朱朝阳的爸爸朱永平，因为有了婚外恋选择离婚，然后重组了家庭，并且与第二任妻子王瑶有了女儿朱晶晶。有了新的家庭之后，朱永平对儿子也疏于关心，就连考试第一名都不知道。

然而与对待儿子不同，朱永平对女儿确实无微不至，吃的穿的用的都是最好的。举个最简单的例子，女儿朱晶晶的裙子总是最贵的、最漂亮的，而朱朝阳的衣服和鞋子一直是旧的。难得一次带着朱朝阳去买鞋，看到妻女过来立马把他丢在了一边。

不过尽管爸爸一直被妹妹霸占，但是朱朝阳还是努力珍藏少有的关注，并且自欺欺人地觉得爸爸还是爱自己的。这也是为什么当妹妹说出：“爸爸只喜欢我根本不喜欢你”的时候，他非常生气，因为他知道妹妹说的是事实，只是他不想接受的真相，而这也让他彻底嫉妒上了妹妹，同时也为妹妹的死埋下了祸根。

而真正掀翻朝阳内心最后一片净土的是父亲突然对他示好，他原以为是爸爸开始关注他了，结果发现这一切都是在试探他是否和妹妹的死有关。当发现包里的录音笔时，朝阳决定当做没看见，并且表现出很怀念妹妹的样子，而这一刻，他的心已经又冷又硬，可以说已经彻底黑化了。

所以整部剧，与其说是张东升的变态和挣扎的过程，不如说是朱朝阳由善至恶的变化。坏孩子不是天生的，他们都是在家庭的影响下，逐渐走向负面人格。心理学上有个空杯理论，家长要定期往孩子的杯子里加水，如果长时间没得到滋润，那么就可能直接干涸成沙漠，此时再想去加水弥补，就来不及了~

希望这个社会能少些张东升，也能少些朱朝阳~

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