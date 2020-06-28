让女儿出钱给儿子买房，女儿不给就告上法院？！！

相比看了标题，大家就知道今天又是老生常谈的话题——重男轻女！相信不少妈妈都觉得，这都2020年了，怎么还会有人这么在乎性别，但确实有不少家庭抱着严重的重男轻女的观念。

今天的主人公小英就出生在一个重男轻女的家庭，在弟弟出生前，小英还体验过被父母关心和喜爱的感觉。但是随着弟弟的出现，小英突然发现之前所有的关爱都转移到了弟弟身上。因为家里比较穷，所以小英子16岁初中毕业以后，就被父母勒令辍学，去城里打工赚钱补贴家用。

十年期间，小英每次收到工资都会先寄一部分到家里，而这些钱都被父母用在了弟弟身上。今年弟弟23岁了，到了谈婚论嫁的年纪，想要给买一套房，但是又没什么钱，就向父母索取。而父母再次联系上小英，希望他能帮帮弟弟，给他买套房子。

听到这样的要求，小英终于爆发了，自己为这个家付出了这么多，但是父母还是不知道感恩，弟弟也一直就像是喂不饱的血蛭，吸食着自己的血，于是小英拒绝了父母。没想到父母竟然直接将小英告上了法院，对此小英非常气愤并且表示：“打官司是吧？那你们将10年间的20万都还我，以后我不会再给你们一分钱。”

记得前两年《欢乐颂》和《都挺好》很火，电视剧中的樊胜美和苏明玉也都是重男轻女的受害者，一直被父母和弟弟吸血，幸运的是这两位最后都可以从“伏地魔”魔咒中抽身出来。然而在生活中，有很多女性因为重男轻女，而失去了很多东西。

小王和妻子小芹相恋十年，并且在去年完婚，因为有着长久的感情基础，所以两人婚后生活十分融洽，只是小芹每个月都要补贴娘家几千块钱。所幸小王收入不错，也比价通情达理，对于妻子补贴娘家的行为也默许了。

然而最近小王却发现，妻子娘家人越来越过分了，尤其那个不争气的小舅子，整天无所事事，就知道跟他姐姐要钱，而且要的钱也越来越多。这让小王意识到，如果这样下去是个无底洞，现在都是几千几千的要，以后岂不是要帮忙买车买房了？

为此小王和小芹聊过好几次，而小芹总有理由：“弟弟谈恋爱要花钱，总不能让女朋友看不起吧？弟弟外面欠钱不还，会被人打的，总不能见死不救吧……”于是慢慢地，原本恩爱的夫妻有了裂痕，就这样两人在矛盾中分居了。

分居两个月后，小王心软想和解，只希望以后妻子每个月固定只给几千块钱，不能无尽的给。然而小芹依然不肯示弱：“我爸爸妈妈这么辛苦把我养大，现在家里有苦难，我怎么能不帮？”对此小王非常生气，并且放狠话：“你再这样帮弟弟，我们就离婚吧~”

没想到一语成谶，这段婚姻真的就走到了尽头~

其实重男轻女会带来不公平待遇，更可怕的会给女孩带来很多负面影响：

1.耽误女孩发展

在孩子的教育上，如果爸爸妈妈有重男轻女的情况，那么他们往往会把好的教育资源都给儿子，女儿只有比较差的甚至没有教育资源，在这种情况下，女儿很可能接受到不良教育，未来的发展也会有大受影响。

2.产生逆反心理

长期得不到父母的爱，女孩就会对父母失望，长大后很可能产生严重的逆反心理，女孩会想着法子让父母不省心，越是不让做的事情越要去做。这类女孩表面上看着非常坚强、独立，但其实内里十分敏感脆弱，希望获得认同和关注。

3.家庭情感淡薄

如果在小时候没有得到父母的照顾，那么女孩将很难形成对家庭正确的概念，和家人相处也不会那么和谐。在这种环境下女孩往往对家庭情况比较淡薄，缺乏归属感，长大后比较想逃离。

其实无论是男孩还是女孩，只要是二胎家庭，公平二字不能忘！

有了二宝别忘大宝

在二胎家庭，即便是有了二宝也要抽出时间关心大宝，关注他的情感变化，不要让大宝觉得自己不如弟弟妹妹，爸爸妈妈不爱自己了。具体的做法为：可以多找些点称赞大宝，或者让大宝参与到照顾二宝的活动中，培养二者的感情。当大宝觉得自己依然被爸爸妈妈关心和重视，才能接受弟弟妹妹的到来。

公平对待孩子

二胎家庭里，无论是偏爱儿子还是偏爱弟弟妹妹，都会让另一个孩子受到伤害。在这样的情况下，不受偏爱的孩子会对父母产生怨恨心理，同时也会嫉妒自己的兄弟姐妹，彼此关系也会很差。所以说一定要公平对待孩子，不能让任何一个被冷落。

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