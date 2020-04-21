婆婆癌症晚期，妻子劝老公放弃治疗被打想离婚

前几日，有一名网友在微博上求助：说她的婆婆快六十得了癌症晚期只能花钱维持着生命，她觉得癌症晚期是一个无底洞，到最后最有可能的结果就是人财两空。想要劝老公放弃治疗，因为他宁愿卖房卖车也要给婆婆治疗。

她真的希望老公能考虑一下她和孩子，结果老公听了之后火冒三丈，直接打了她一拳。现在她想离婚，该怎么办？

大王的话

首先老公打人的行为是完全不值得提倡的。无论多么在乎自己妈妈，多么生气，动手打老婆这种暴力行为即激化了矛盾，又违法，完全不可取。

一片孝心不是靠殴打另一位至亲来表达的。你哪怕怒斥妻子一番，说说母亲养育之恩，也比直接动手强得多。

其次，这个妻子出于家庭未来的考虑，有这种想法，也算是能被理解。

但有些事就是能想，不能说。至少也得换一个比较委婉的表达方式。

下面就有网友留言说：

换做是你自己的父母得了重病，你老公说为了钱不治了，你会是种什么心情。

在我们这个有着悠久孝道传统的国家，父母是许多人不可触动的逆鳞，即使对方是自己的配偶。让一个人不救父母，在很多中国人眼里比骂街还难听。

在生死面前，说这话的人可以是你婆婆本人或公公，甚至你丈夫说都无关紧要，而作为儿媳妇的身份过于敏感，没有血缘关系的都应该避险，不太合适出这个头。

记得马未都先生在圆桌派里说过一个故事：

当他父亲在查出癌症晚期之后，他一个过来人的朋友跟他说：记住，从今往后你所做的每一个选择都是错的。

后来他发现，果然如此。

无论你选择了A面或是B面，事后都极有可能悔不当初。过度治疗、病人的生存质量、亲情羁绊、经济压力综合在一起，是不会有一个完美的答案的。

你问我那应该怎么办？

那我何尝不会每一步选择都做错呢？我觉得我也不会给别人做这种建议，让他们不救父母。

只能说我们尽量使自己不必陷入这步无解的境地。平时努力工作多攒钱，养成良好的生活习惯。全家定期做体检，购买重疾险。

尽人事，知天命。

祝诸位家人身体健康，安度此生。

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