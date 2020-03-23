《安家》中的打击教育，让大人都害怕！

最近的热播剧《安家》围绕房产中介展开一系列人性故事，再加上婆媳矛盾、重男轻女等现实问题，很难不引起大家的关注和讨论。前有《都挺好》，后有《安家》，这两部剧中关于重男轻女的描绘让不少观众都看得心肝疼，恨不能冲进电视里教训人，顺便摇醒女主，让她赶紧逃得远远的。

其实，除了重男轻女，《安家》中反映的其他几种家庭教育缺陷也很让人崩溃：宠溺型，打击教育型。尤其是中国式的打击教育，不知道正在摧毁多少孩子！

在《安家》这部剧中，苏天培的妈妈是小区闻名的“大嗓门”，经常可以听到她教训儿子的声音。为了让孩子成绩变好，她学孟母搬家；儿子成绩不理想，她对着孩子大吼大叫，甚至骂孩子是“猪”，让人看了都觉得害怕。

相信不少人都会对这样的妈妈感同身受，她认真负责，一心为了孩子好，却不得到孩子的理解，换来的是母子离心，简直太不值得了！因为在现实中，很多家长都是这种“打击教育”的拥趸者。

他们认为：“怎么才考98分，满分不是100分吗”是告诉孩子不要骄傲自满；“别拖地了，你拖过的地比没拖的还脏”是在表达对孩子干活的心疼；“一天到晚不看书，人家xx一回家就做作业”是为孩子树立好榜样……

可是在孩子听来，这就是家长对他们的否定：你不够优秀，你不会干活，你没别人家孩子努力……

打击教育有多么可怕？首先影响到的就是亲子关系。部分父母抱怨孩子长大后不和自己亲近，却不知是小时候打击教育的原因。

杨烁上综艺展现的“PUA式”育儿那一套，相信很多人都还记得。他和孩子之间的陌生关系，看得人既生气又心疼。

杨烁会不会改我们不知道，但如果他不改，或许我们会看到另一个巴图。宋丹丹和巴图这一对母子虽然给观众带来了欢笑，但两人的关系却透露着尴尬。两人参加同一档节目却分开行动，巴图也很少会叫宋丹丹“妈”，而是用曾用名称呼她。不仅如此，宋丹丹当众说“我生了个废物”，完全不顾巴图听到会多难过。

在父母这种打击教育下成长起来的孩子，还会逐渐失去信心，陷入“自我否定”的怪圈，认为所有事情的起因一定是自己不够好。娱乐圈中就算“发疯”依然能获得众人怜爱的郑爽就是一个很好的例子。她性格敏感自卑，觉得自己不好看就去整容，觉得自己胖就瘦成纸片人，和男朋友吵架也总从自己身上找问题。

而郑爽这种性格的养成，源于父母对她的打击教育。从小被军事化管理，不听话就体罚，想要个洋娃娃父母却舍不得买。一路按照父母的要求学习才艺、学习舞蹈，最终圆了父母的演艺梦。她拥有了明星的光环，私底下却依旧自卑怯懦。

除了自卑心理，打击教育还容易养出讨好型人格的孩子。被父母打击——要努力实现父母的期待——按照父母的期望生活，是不少人的人生模式。可能有人会活得很好，可也有不少人因此深陷泥潭。

近几年，动不动就有孩子跳楼、跳河的新闻爆出，随便搜一搜就可以找出一堆孩子因为考试成绩不理想而自杀的新闻。有人说是因为现在的孩子变娇气了，听不得批评，却不知道，那些敏感的讨好型人格孩子，当无法实现父母的期待时是多么绝望，只能选择一死了之……

“骂两句怎么了”“你怎么这么脆弱”……希望有类似言辞的父母都可以反省一下，是不是已经无形中伤害到了自己的孩子。相信每个家长的教育都是以爱为名，但孩子感觉到的是“爱”还是“厌”，全在你的言辞之中。

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