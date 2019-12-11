父母与孩子之间，那些让人备受感动的事

最近几天，育姐看了几组照片，每组都被感动得泪眼汪汪，今天就来和大家分享下。

忘了一切，还记得你

年初下午4点多，南京一名年过八旬的老人独自一人到南理工幼儿园说要接孩子。但幼儿园里并没有她所说的孩子。看老人颤颤巍巍的样子，幼儿园报警求助。

民警赶到后，推测这位老人患有阿尔兹海默症（老年痴呆症），先将她带回了下马坊警务站。

幸好，老人虽然忘了很多事，但还记得女儿的名字。民警和她女儿取得联系后。晚上6点，女儿赶到了警务站，她说全家人已经找了母亲很久了。

女儿说，母亲患有阿尔兹海默症，平时不让她出远门。当天下午，父亲带母亲在小区里理发，因为要回家拿东西，让母亲在原地稍等一下。谁知道出来后就发现母亲不见了。她们调看监控，发现母亲上了一辆公交车，她们也就近在新庄警务站报了警。

女儿听说母亲去幼儿园接孩子，和民警解释家里没有孩子，都是老人臆想的。然后她轻声询问母亲：你去接什么小孩啊？我还没结婚，哪有小孩啊？

老人回答了两个字：接你。

女儿愣了一下，又说：我又不在幼儿园。

因为怕母亲饿着，女儿随身带了热腾腾的饭菜。母女俩就这么坐在警局里，女儿照顾妈妈吃完晚饭。

女儿全程很耐心，指导妈妈吃饭：先把嘴里的吃完了再吃啊，咽下去再吃，要不然又呛到了啊。爸爸让你在哪等，你就在那儿等着，懂了吗？不要乱跑，还知道啊？

这样的画面实在让人感动，在女儿小时候，她的母亲应该也在这样慢慢教导她吃饭的吧。当他们老了，就是为人子女回报他们的时候了。

说实话，“接你”这两个字一出来，育姐立马就泪奔了。最简单的话语饱含着最朴实最真挚的母爱：你干嘛去？去接孩子放学啊。

即使过去了几十年，老人忘记了很多事，却依然把女儿的名字、女儿曾经就读的幼儿园记得很清楚。

大雨滂沱，赤脚带娃看病

在一个医院的大厅内，一位年轻妈妈抱着孩子冲进了医院。比较特殊的是，这位妈妈下半身只穿了一条秋裤，没有穿袜子，更没有穿鞋，就这么赤脚来到了医院。

妈妈的身上被雨水淋湿，但她丝毫没有在意，径直奔向挂号处，挂了一个急诊。孩子被外套包裹得很严实，安稳地待在妈妈怀里。交完钱后，女子立马转身抱着孩子去检查了。

可以很明显地看出，是孩子突发急病，妈妈匆忙从家中赶来，没顾上穿衣服，没顾上拿雨伞，就这么赤脚抱着孩子飞奔到医院。

相信很多妈妈都感同身受，妈妈独自一个人带孩子，孩子生病的时候，妈妈真的很无助，唯一能想到的，就是带孩子去医院，让医生进行救治。不论是半夜还是下雨天，都风雨无阻。

爸爸，我就乖乖坐着等你

父母对子女的爱是无私的，子女对父母也是充满依赖的。

寒风中，小瀚文戴着帽子，裹着爸爸的工作服，一动不动，就乖坐在椅子上等爸爸。对于孩子来说，不一定要做游戏，只要待在一起，能看着爸爸、陪着爸爸就够了。

董红亮的妻子在朋友圈看到了这组照片，表示他能理解丈夫，有点感动又有点心疼孩子。

父母守护居民用电，孩子静静守望父母。这可能是2019年第一组感人的瞬间吧。

看完这三组照片，大家都有什么感受？相信你和父母、孩子之间也曾发生过一些很暖心的事。新的一年快到了，希望大家也都能珍惜每一天和你爱的人哦~

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