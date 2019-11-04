回顾杭州女童失踪案始末，请看护好您的孩子！

想必大家都曾关注过杭州女童失踪案。那个被租客带走的女孩，牵动着全国人民的心，无数网友都为她祈祷，希望她可以化险为夷，平安归来，然而事件最终以悲剧收场。

案件回顾

失踪的女孩名叫章子欣，今年9岁，是杭州市淳安县人。小菇凉大约一米三左右，长发扎辫子，带一副红框眼镜。失踪当天身穿上白下绿连衣裙，灰色凉鞋。

说起女孩的失踪，也是很让人迷惑。

6月12日，有一对外地租客来到了章家所在的村子，并在酒店住了下来，大约在一周后，开始和章家的老人，也就是女童的爷爷奶奶，有了接触。

章爸爸在天津打工，每个月会寄钱回来，家里就只有女孩和爷爷奶奶，平日里以卖水果为生。

因为此前章爸爸曾想过做民宿生意，所以家里的房间都条件较好，租客就提出要租章家的房子，并表示7月10日还有个朋友要过来，共租了两个房间，并提前支付了房租。

7月3日，这两个租客向女童爷爷奶奶提出，觉得女童长得很可爱，想请她去上海做花童，酬劳大约5000。

爷爷奶奶有些不放心，就给远在天津的章爸爸打了电话，章爸爸当然表示了反对，并一再叮嘱就算要去也要爷爷跟着一起去。

3日晚上，不放心的章爸爸还给老人打了好几个电话，反复明确地强调了不同意女儿和租客单独出去。

然而令人没有想到的是，4日早上，章爸爸得到消息，女儿还是单独跟这对租客出去了。

担心的章爸爸连忙追要了租客的联系方式，并加上了对方微信，租客保证6号会带女孩回村子。

此后，租客通过微信给章爸爸发来了视频和照片，显示女孩一切正常。但是奇怪的是，租客带女孩去的地方却不是上海。

到了约定好的6号，章爸爸询问租客什么时候送女儿回来，对方提供的车票截图上显示了已取消，心生怀疑的章爸爸立即买票赶回浙江。

7号，章爸爸继续追问什么时候回来，12点左右的时候，女儿告诉他自己在象山北，情绪稳定，声音正常。

但是到了晚上6点，租客表示自己充电器坏了，手机快没电了，章爸爸提出自己开车去接他们，遭到了拒绝，然后又提出让租客带着女儿打车回淳安，自己承担车费，租客表示好的。

之后对方的手机就关机了，再也联系不上。

不曾想，7号中午的那番对话竟然是章爸爸与女儿失联前的最后一次通话。

7月8日，章爸爸和姐夫一起来到了宁波，在淳安和宁波的警方协助下，开始寻找女孩。

7月10日，章爸爸接到警方电话赶往象山松兰山。10日中午，章爸爸接到警方消息，租客已确认自杀。

7月13日，疑似被害女孩遗体被发现并打捞上岸。

7月14日，浙江省公安厅通过其官方微博发布通报称，警方初步排除女童为失足落水，同时根据调查显示，近半年来，梁、谢二人表现出比较强烈的轻生厌世倾向。

远离危险，让孩子树立安全意识

孩子是天真单纯的，也正因为如此，他们很容易被恶意欺骗。这对租客谎称带女孩出去玩耍，女孩便不疑有他，一路上都很开心，在失踪当天和爸爸联络时，都未察觉到危险的来临。

身为家长，想要让孩子远离危险，必须要给孩子灌输安全知识，增强孩子的防骗意识。

特别是以下几种情况，要教会孩子如何正确应对。

①遇到陌生人向你问路并要求带路，要立刻拒绝，并让对方去路口找警察求助。

②自己在家遇到有人敲门，千万不能开门，告诉对方父母不在家，让对方晚点再来。如果对方还不肯离去，立即拨打110。

③在外玩耍，有人说你家人有事要带走你，大声呼喊“救命”并向附近的大人求助。

④遇到陌生人请吃东西，要表示感谢并坚决拒绝。

⑤为了保证自己安全，坚决不去偏僻闭塞混乱的地方玩耍。

⑥绝对不可以单独和陌生人走，一定要有家长在场。

身为家长，要如何避免孩子失踪

杭州女童失踪案里，女童的爷爷奶奶明显没有重视孩子单独出门的事实，章爸爸虽然有提不要让孩子单独出门，但也未及时赶回来陪伴孩子，在孩子被租客带走后，也没有及时赶到孩子身边。虽说女童失踪是租客造成的，但如果女童的家人能够更加尽责，租客是否能得逞也未可知。

1.不要让孩子离开自己的视线

不要让孩子单独出门，即使是和小朋友一起出去玩，家人也应该陪同。带孩子外出时，一定要确保孩子在自己视线范围内，如果有事要离开，也不能将孩子随意交给陌生人，而应该向交警、保安等人员求助。

2.不要让孩子单独在家

外出时，不要让孩子单独在家，以免遇到不良居心的人引诱孩子开门。况且即便是没有外在威胁，家中各种安全隐患也不少，孩子独自在家也很危险。

3.教会孩子拒绝陌生人

一定要让孩子树立起安全意识，不要轻信他人。向孩子求助的陌生人很可能是另有所图，要教会孩子保护自己，拒绝陌生人。以免有人利用孩子的天真善良行不法之事。

4.使用高科技定位

市面上很多儿童手表等产品都带有定位功能，有条件的家长可以选择为孩子购买，随时可以掌握孩子的动态信息。

育姐再次郑重地提醒大家，千万不能随意让别人单独带走孩子。

孩子还小，做家长的一定要注意保护孩子的安全。

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