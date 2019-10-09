来围观宁夏“夫妻共同育儿假”，你怎么看？

9月27日，在宁夏回族自治区十二届人大常委会第十五次会议上，《宁夏回族自治区妇女权益保障条例》（以下简称《条例》）高票通过。创新提出“鼓励用人单位对符合法律、法规规定育有子女的夫妻，在子女0-3周岁期间，每年给予夫妻双方各十天共同育儿假”。《条例》突出了反性骚扰和对女性未成年人的保护。就业中的性别歧视，《条例》第26条不仅禁止直接歧视，也命令禁止间接歧视。你觉得夫妻该共同放育儿假吗？

小编的话

首先有这个政策，大王我肯定是支持的。我也听到有的人说，给了爸爸的假，爸爸也是在家打游戏。有一说一，绝大部分家庭肯定是妈妈操持孩子的事情多一些，但一点都不管孩子的爸爸，我是真没见过。一般来说，都是妈妈当主力，主观能动性强的一点的爸爸主动去搭一把手。不太自觉的就是跟算盘珠子一样，拨一下，动一下。如果真的有那种完全置之事外的爸爸，我觉得妈妈也要好好想一下，谁给他的当甩手掌柜的勇气？你咋就默认这个事实了？说句难听的，你自己包子，才会被狗惦记上。这你还不及时止损？

绕回来，给了爸爸更多假期，客观上多多少少会减轻些妈妈们的育儿负担，最差也不会增加育儿负担。有了更多父母的陪伴，也更有利于孩子的健康成长，怎么看也是一桩好事。

出发点是好的，但也不是没有问题，比如在实际执行中如何落实。毕竟已经有些企业家已经公开表示加班、996啥的都是福报。

企业是否能够落实到位，还需要配套政策跟进与监管。我们到现在8小时工作制与双休都不能说完全普及。只是理论上多了假期，大家享受不到也是白给。

从另一方面讲，企业雇主也是社会运营重要组成部分，如果一味只是鼓励带薪放假，又只是让企业雇主买单的话，客观上也会增加企业雇主对政策的抵制情绪，在执行推广方面就会遇到很大阻力。

但是不管怎么说，有了讨论就是一个很好的开始。儿童是国家的未来，0至3岁是幼儿成长的关键阶段，为人父母者每多一天陪伴孩子，孩子的成长就多一份保障和雨露，我们祖国的未来也就多一份希望。

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