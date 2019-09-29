2岁半女娃双眼竟900度近视！罪魁祸首你家也有

据报道，扬州市妇幼保健院儿童眼耳鼻喉科科长刘琍医生日前遇到了一位前来就诊的2岁半女童小曼。

家长反映小曼看人总喜欢眯着眼睛，还皱眉头，这个坏习惯已经差不多一年了。然而通过散瞳验光，刘琍医生发现了一个惊人的事实，小曼双眼竟然近视900度了，且小曼的近视是不可逆转的，甚至还会随着年龄的增长有加深的可能性。

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手机是哄娃神器？NO，危害更大

小曼今年才2岁半，到底是什么原因造成的高度近视呢？

刘琍医生经过了解发现，小曼的长辈都比较溺爱孩子，为了哄孩子，从小曼1岁开始，家人就给她玩手机。再加上小曼看手机时都很乖巧安静，久而久之，大家就习惯了让小曼长时间地看手机。

极有可能是因为小曼过早且长时间的使用电子产品，才造成了无法挽回的后果。

在如今这个信息化时代，家长几乎都是人手一部手机，我们的日常生活已经离不开手机了。但是家长们可千万注意，孩子的生理构造和生理形态与我们成人是有所不同的，手机对孩子的伤害更严重，因此千万别再把手机当做哄娃神器了！

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孩子过早或长时间使用电子产品

到底有哪些危害

在日常生活中，有不少家长都把电子产品当做带娃神器，在地铁、高铁、飞机上用手机播放视频让孩子保持安静，度假期间用电子产品的游戏避免孩子吵闹，甚至拿电子产品当奖励督促孩子完成作业。

不得不承认，这些方法的确在一定程度上达到了家长的目的，但是电子产品对孩子的伤害，家长们真的清楚吗？

1.损害视力

这点不用多做解释，上文中的小曼就是活生生的例子。

电子产品对眼睛的伤害有多大？

有数据显示，人的眼睛在正常视物时，每分钟眨眼约20次，但如果集中注意力看手机的话，次数会大幅度降低，甚至达到2-3次/分钟。

眨眼次数过少的话，就会导致眼睛长时间暴露在外，泪腺蒸发变多，眼睛就会觉得干涩、有异物感，引发干眼症。

婴幼儿的视觉系统发育还不成熟，在电子产品亮丽画面的刺激下，更易产生视觉疲劳，从而引起近视和弱视。

2.损害脊椎

人们把长时间低头玩手机的一类人称为“低头族”，而颈椎病最易找上的就是这类人，孩子也不例外。

在使用电子产品时，孩子大多怎么舒服怎么来，窝在沙发里、躺在床上、歪在椅子上，什么样的姿势都有，正是这些看似“舒服”的姿势给脊椎带来了巨大的压力，最终导致脊椎变形。

由于玩手机而造成孩子脊椎变形的新闻屡见不鲜，不良的坐姿习惯带来的后果也很可怕。

3.损害大脑

有些家长认为过早让孩子接触手机这样的“高科技”产品，有助于孩子智力的发展，其实这种想法也是错误的。

孩子通过手机、网络了解到的信息都是零散的、碎片化的、经过处理的，这会分散他们的注意力，减少思考的过程和时间。长此以往，孩子没了主动学习的驱动力，认知、情绪和社会能力也会受到很大影响。

4.损害睡眠

我们都知道，在孩子入睡前，需要将卧室的灯调暗或熄灭，为孩子营造一个适合入睡的环境。这一举措正是为了让孩子分泌褪黑素，而手机屏幕的亮度会干扰孩子褪黑素的分泌，引起孩子入睡障碍。有研究表明，手机屏幕的光线比灯光对孩子睡眠的影响更大。

5.损害人际关系

部分孩子沉迷手机后，拒绝正常社交，不愿意与人交往，性格变得越来越乖僻，极大地损害了自身的人际关系。久而久之可能会诱发自闭症等心理问题，过度使用电子产品也会造成注意力、记忆力下降，导致出现焦虑、抑郁等不良情绪。

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过早或长时间使用电子产品

危害这么大，该如何应对呢

让孩子过早或长时间使用电子产品带来的危害那么大，那么身为家长，该怎么应对这种情况，避免出现上述危害呢？

1.做个好榜样

家长是孩子最容易模仿的对象，如果在陪伴孩子时，家长一刻不停地玩手机，孩子必然也会受到影响，对电子产品产生极大的依赖性。因此想要避免孩子沉迷手机，家长应以身作则，拒当“低头族”。

2.降低诱惑性

孩子都具有极大的好奇心，对于手机这一常见的物品难免产生兴趣。家长可以给孩子示范打电话、发信息、视频等基本功能，避免让孩子过早接触容易上瘾的手游、直播等软件。

3.严格控制时间

虽然过早或长时间使用电子产品对孩子危害很大，但完全禁止也是不恰当的做法。适当、正确地接触电子产品，对孩子也是有一种的好处的，例如可以使用iPad查找学习资料等。

因此严格控制使用时间才是上策，可以和孩子协商，一起制定使用准则，规定每周使用电子产品的频率、每次使用电子产品的时间等。

4.提供更多选择

其实很多孩子沉迷手机的原因并非是手机本身的吸引力，而是没有其他娱乐选择。

家长们不妨定期更新孩子的玩具库，给孩子准备更多更有趣的玩具、绘本等，培养孩子的阅读兴趣，有时间的家长还可以多带孩子出去旅游、运动，有条件的家长也可以培养孩子弹钢琴、学画画等。

当孩子拥有了自己的兴趣爱好后，沉迷电子产品的可能性就更低了。

让孩子过早或长时间使用电子产品危害极大，家长们千万别再把电子产品当做哄娃神器了。多多陪伴孩子，培养孩子正确的兴趣爱好，让孩子感受到现实生活中的爱，这才是对抗电子产品的不二法则。

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