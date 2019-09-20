太恶心！花了四万多住的月子会所，居然吃到了虫蛹蜈蚣

新妈妈们产后需要坐个好月子，这样才能完美恢复身体状态，不会落下病根，而很多家庭为了能让产妇恢复好，不惜花巨资住进月子会所。然而有些家庭发现，高级月子会所并不一定能提供最优质的的服务，南京的张女士就遇到非常恶心的事情。

4万多的月子会所，饭菜里惊现毒虫

听朋友的推荐，张女士产后就住进了一家五星级高端月子会所，刚开始张女士觉得他们的服务非常好，一日三餐定时定量，孩子也24小时有人照看。然而没过多久，张女士就发现，月子中心提供的饭菜竟然有虫子！

9月2日，张女士第一次发现虫子：“这次是在吃水果的时候发现的，是一个黑色小飞虫，不过已经死了。当时我觉得甜食难免会招点虫子，所以没有太在意，没和他们计较。”

然而让张女士想不到的是，两天后的早餐竟然出了类似的问题：“早晨端来的馄饨汤里，竟然出现了一个虫蛹，看起来有点像蛆。当时我已经吃了好几个馄饨了，差点恶心地吐了。”

听说张女士吃出了虫子，月子会所负责人拎着一些婴幼用品过来赔礼道歉，并且表示这个虫子很可黏在做馅的木耳上，未来他们会加强厨房卫生，提高餐饮质量。此后几天，张女士发现他们的餐饮卫生确实变好了。

然而在9月7日中午，张女士发现同样的事情再次出现：“我把午饭吃完了，他们端来了汤，结果我就发现汤里竟然有一条蜈蚣，上面还能看到小腿，很恶心，当时我就想吐了。”

此后经过多次协商，月子会所的负责人向张女士道歉，并且愿意退还全部费用4.4万元，而张女士也不再相信这家月子中心，搬出去了。

其实近年来，越来越多的新妈妈选择去月子会所坐月子，有些享受了良好的服务，而有些却被坑很惨，而导致这一情况的原因就是乱：

1.定价过于随意

广西的黄女士表示，自己一年前去月子中心定套餐只需要1.8万，而今年表妹去定却需要3.8万，而且套餐内容是一模一样的。对此有不少月子中心的负责人透露，套餐的价格并没有经过相关部门审核，而是月子中心自己根据行情来定，所以价格浮动会比较大。

2.护理并不专业

此前有月子中心的工作人员透露，现在很多月子中心的育婴师都走年轻化，这样更容易吸引年轻妈妈。但是因为年轻化，所以大多没有育儿经验，有些甚至连毕业证都没拿到，到了月子中心只需培训三五天就能上岗了。此外很多标榜“24小时一对一专业护士产后陪护”“资深专家团队服务，健康护航”的月子中心，其“专业护理”人员大多是家政人员转行，根本没有专业培训，证书大多是直接花钱买的。

3.营养餐不营养

有很多月子中心会宣传自家的营养餐，比如都是有机食材、专业营养师等等，甚至有一些高级烹饪，比如木瓜炖燕窝、虫草花炖鸡等。但事实这些宣传都有夸大的成分，所谓营养餐和平日的食物差不多，高级烹饪也没那么贵，虫草花药店一买一大堆。甚至有些月子中心，所谓的营养餐是半成品加工，和外卖的料理包类似。

4.合同并不规范

去月子中心定套餐的时候，他们会和你签署一份合同，看起来非常正规，但其实这份合同很可能并不规范，相关的消费也不一定都写全了。就比如他们有类似于“揉腹部减肥”的服务，这些往往不会写在合同里，并且等服务结束才告诉你要另外收费。更重要的是因为合同约定简单含糊，服务内容争议大，所以事后大家维权也会非常麻烦。

原本是想好好调理身体，结果不仅没享受良好的服务，还特别闹心。所以小编建议有条件就在家坐月子，家里人忙不过来可以请月嫂，一个不够就请两个，价格说不定比月子中心便宜。

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