机场商店上演“夺命一分钟”，1岁半女童因它丢了性命！

意外发生在8月23日，新加坡樟宜机场。

一对来自厦门的年轻夫妻带着1岁多的女儿，预备搭乘下午的航班回国。

看着离登机时间还有三个小时，夫妻俩决定到机场免税店里购物去。谁也没想到，在看似安全的免税店里，年幼的女儿却遭遇了不幸。

事发时，夫妻俩正忙着购物。商店内疑似有孩童在嬉戏玩闹，不慎撞倒了摆放在店内的全身镜，镜子哐当一下砸在女儿身上，女儿赖佳馨（音译）被砸倒在地，鲜血直流……

虽然工作人员立刻为赖佳馨施救，并将她送往医院急救，但是女童还是因为伤势过重，不治身亡。

事后有人透露，店内的镜子疑似未曾固定在铁架上，留有安全隐患。目前，该门店已暂停营业，接受警方调查。

大概谁也想不到，商场里随时可见的镜子，竟然会夺走一条鲜活的生命。

其实，类似的悲剧并不是第一次发生。

去年12月8日，上海一家商场内，一面试衣镜从墙上脱落，砸中一名6岁女孩。

镜子重达五六十公斤，女童当场昏迷不醒，送医后因颅脑重伤不治身亡。

去年10月13日，浙江义乌一商场内。一名7岁左右的男孩跟着家人一起逛商场，私自攀爬摆放在商场进口处的柚木雕塑。不料雕塑没有固定好，在孩子攀爬时突然倾倒，压在孩子身上。

视频截图自微博@凤凰网风视频

孩子当场身亡，家人抱着他崩溃大哭。

近年来各地商场越来越多，家长们也喜欢带着孩子去消遣、购物。

但是有些商场的安全设施并不是面面俱到，也许对成年人来说不存在问题，对儿童而言却潜藏着危机。尤其是商场人流量大，琳琅满目的商品常常让大人看花了眼，稍不注意就会被分散注意力，顾及不到身边的孩童。所以，商场内的意外事故也是经常发生。

那商场里哪些地方需要格外注意呢？小编提醒，带孩子逛商场，一定要注意这几个地方。

1.自动扶梯

这可以称得上是商场意外事故的第一大“案发地”了，发生在这里的“惊魂时刻”数不胜数。稍不留意，独自在这里玩耍的孩子就能制造出各种意外。

自动扶梯真的不是孩子玩耍的地方。年幼的孩子乘坐扶梯时一定要有家长陪同，叮嘱他扶好扶手，不要将头部以及身体任意部位伸出扶梯外。

2.护栏

护栏的危险之处主要在于：顽皮的孩子会去攀爬；家长抱着孩子靠近栏杆时，一旦没抱稳，孩子很容易高空坠落。

3.旋转门、玻璃门

这些透明的门并不醒目，很可能被孩子忽略，造成撞伤、刮伤等。有些顽皮的孩子喜欢在这些地方玩耍，一个不注意会被夹伤或是卡住。

所以家长在带孩子经过各种玻璃门时，最好是牵住孩子的手，跟他同进同出。

4.柜台边角

商场里有些柜台的边角坚硬锋利，孩子的身高又与柜台差不多，容易磕碰导致受伤。

家长带孩子在商场里走动时，可以告诉孩子尽量走在中间，别挤到人多的柜台前。家长在柜台前挑选物品时，可以用手挡着柜台边角，防止孩子磕碰。

5.货架、雕塑摆设

有些货架以及大型雕塑摆设的固定没有做到位，孩子又喜欢爬上爬下，一旦倾倒，或是货架上的物品掉下来，很容易砸伤孩子。

保护孩子安全，需要商场做好各种安全防护，也离不了家长的监护照顾。育姐还是要再次提醒，带孩子出门时，家长做好预判，主动规避掉可能存在的风险，才能最大限度维护孩子的安全。

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