BB出生丑哭妈妈！网友：先别扔，养养再看！

怀胎十月历尽艰辛

但是看到小宝贝的第一眼

却有很多宝妈大为失望

为什么我的宝宝这！么！丑！

近日福建福州

一位刚刚出生的宝宝

因为“专挑丑的长”

一度把亲妈丑“哭”……

宝妈甚至说道：

“知道孩子出生会像小猴子，

但没想到那么丑，

那天晚上我都失眠了。”

之前孕晚期做四维彩超的时候

医生就忍不住笑了：

“为什么你家宝宝总是嘟着嘴巴？”

夫妻俩把彩超图片拿回去给家人一看

家人也都是笑疯了

“为什么孩子专挑丑的长？”

哈哈哈哈哈哈哈

不久之后宝宝出生了

夫妻俩忍不住泪流满面：

这。。。这实在太丑了……

宝妈更是郁闷地失眠了

可以塞回去重新生吗？

看热闹的网友纷纷憋着笑

在视频下留言：

不二何先生：原谅我不厚道地笑了

Crystal星盘塔罗：人家的十八变，你家这个大概要七十二变，不要急，慢慢来

热播剧大魔丸：孩子：羊水泡皱了吗不是，等我缓缓

爱摄影的野生梦想家：别急着扔，不会失望的

木先森随记：生下来先不要扔，再养养看

网友果然是明智的

现在宝宝已经3个月大

长得那叫一个水灵可爱

宝妈的朋友圈里晒满了他的照片

幸好当时没扔掉啊！

这大概是很多妈妈的心声吧！

早产的宝宝顺产时

被挤压得没形没状、惨不忍睹

突然就变得水灵了

太可爱辣！

▼

（二狗儿妈）

当初想扔都不知道往哪儿扔

谁曾想能长得这么粉嫩萌萌哒

▼

（晶晶妈）

宝宝刚出生时

亲爹陷入自我怀疑：

“这是我儿子吗？那么丑？”

几个月后啪啪啪打脸

“一看就是我儿子！多帅！”

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（天使妈咪616）

刚出生的宝贝被爷爷隐晦地嫌弃了：

“这孩子看着…不那么让人想宝贝啊。”

现在看看这小模样

爷爷恨不得捧在手心里宠着

▼

（雅粉小乔）

出生vs现在

▼

（熙熙熙熙妍）

出生vs现在

▼

（我的小马宝贝syj）

还好当初没把你扔掉，

谁知道能长这么好看！

▼

这何止十八变啊

简直是三十六变、七十二变了

刚出生的宝宝受到产道挤压、

雌激素、胎脂等因素的影响

一不小心就会“怪模怪样”

但是麻麻们也不要失望

随着宝宝的发育

五官很快就会长开

皮肤也会变得饱满白嫩

那时候的小模样肯定会让人爱不释手

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