森碟“话题终结式聊天”曝光，直戳亲子沟通的痛点

不久前，明星妈妈叶一茜发博吐槽：和森碟的聊天，每一句都是ending。并贴出一张跟女儿聊天的微信截图。

事件的起因是看完电影哪吒之后，妈妈叶一茜本来想跟女儿交流交流感想，接连抛出好几个问题：“好看吗？感动吗？哪里最好看？喜欢哪吒还是敖丙？”

不料森碟是个话题终结者，每次都用不超过五个字的回复，“打发”了妈妈。多次尝试还是连线失败，妈妈被迫转换话题，也没能撑过三秒。

围观的网友们纷纷致以深切同情，并笑出了猪叫声。

“乍一看感觉像是备胎和女神在聊天。”

“哈哈，每一句都透漏出拒绝。”

“妈妈也是厉害了，每一句ending都能被接上。”

“森碟：我是一个莫得感情的聊天机器。”

也有父母表示感同身受：

“你这一问一答的还算客气的。我家13岁的儿子问N句才答一句。”

其实，这是很多父母子女之间的聊天状态。很多父母表示不解，为什么孩子越大越不想跟父母聊天了？甚至父母多说几句，孩子就嫌烦，不想搭理。

其实所谓的不想聊天，把天聊死，大多是沟通方式出了问题。父母与孩子之间，从小建立起顺畅的沟通模式，才能有话可聊，越聊越活。

很多孩子到了十几岁的年纪时，就拒绝跟父母沟通，归根究底还是幼时没有充分沟通，或是沟通方式不对，没有建立起顺畅的沟通模式。在孩子年幼时种下的因，十年之后就得到了果。

那父母怎样做，才能跟孩子顺畅地交流，有效地沟通呢？以下介绍几条亲子聊天术。

1.从小培养和孩子沟通的习惯

人们常说做父母是有“有效期”的，其实培养沟通习惯的有效期更短暂。孩子几岁的时候，父母不耐烦听他说话，不注重跟他交流，到了青春期，再想跟他好好聊聊，得到的必然是孩子的爱答不理。

所以从小就要有意识地跟孩子多交流。吃晚饭时，大家一起谈论一天中都遇到哪些开心的事情；最近结交了几个新朋友，跟他们一起做过什么有意义的事情；明天有什么计划……等等。日常生活中保持交流频率，孩子将来遇到事情，才会愿意跟父母讲。

2.做好话题引导者

孩子的思维能力有限，很难理解抽象的问题，自然也就无从聊起。比如放学回家，如果问孩子：“你在学校过得如何？”“你在学校做了什么？”这些大而笼统的问题，年幼的孩子就很难回答，要么沉默，要么简单地回个“还好”“没做什么”。这样的死亡聊天，就是沟通模式的打开方式错了。

不如问一些细节，例如：“你今天在学校上了哪些课？”“今天的营养午餐有哪些呀？”这就是俗称的“问小不问大”，借由一些简单的小问题打开话匣子。

3. 学会“共情”，不要“否定”

父母跟孩子聊天，最易犯的错误就是常常否定孩子的感受。比如：

孩子：数学好难学啊！

父母：哪里难了？XXX数学考了100分呢！

孩子：下雨了，班级的郊游取消了，好生气！

父母：都取消了，你生气有啥用？赶紧写作业去！

有个公式是：有效沟通=67%情绪+33%问题。只有感觉到自己被接纳，孩子才会敞开心扉，沟通才能顺利地进行。如果不断被否定，孩子觉得父母不认可他的心情和所说的话，后面的话就会咽回去，沟通也就戛然而止。

当孩子话中带着情绪时，做家长可别觉得孩子的情绪不值一提，不妨站在孩子的角度，带着同理心走进他们的内心世界：“哦，郊游取消了？妈妈看得出来你很不开心，要是我，我也会不开心。”

4. 学会“倾听”，拒绝“说教”

很多时候，聊天只是一种发泄。孩子可能只是想讲述这么一件事，而不是要家长的评价和说教。

无论聊什么话题，一旦家长开启说教模式，就没趣到极点了。尤其是孩子进入青春期，急于自己做主，此时父母的说教就像是垃圾，让孩子避之唯恐不及。

遇到这种情况，家长只要做个合格的倾听者就行了，关注孩子的情绪，对孩子讲述的话题保持高度兴趣，时不时地回应一句：“哦，为什么呢？”“你后面怎么办的呢？”“原来是这样啊……”

父母在倾听和理解孩子的过程中，孩子能感受到父母的爱与支持，这就是亲子沟通的最佳助推力。

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