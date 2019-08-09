2个小朋友的脑部CT扫描图，你猜哪个是被家暴过？

下面这张图，显示的是两个三岁孩子的脑部CT扫描结果。

可以发现，左边的大脑在大小上，要明显大于右边。

事实是：左边的孩子是在温馨的家庭中长大的，而右边的孩子则从小生长于被家暴的环境中。

这两张CT扫描图的对比说明了什么问题？美国一位儿童精神科主任说：这反映了被家暴的孩子，大脑已经遭遇了结构性的损伤，而这种损伤很可能是不可逆的。

即便家长在孩子长到六七岁时，重新开始关心他们，也于事无补。这些被虐待的孩子在大脑发育上，已经无法赶上正常水平了。

美国的被虐待儿童报告中，涉及的儿童数目高达720万。而在英国，仅2016年，就处理了近6万名儿童的被虐待案件。

对孩子的身体虐待，已经被证明会对孩子的大脑造成直接伤害，而这种伤害一旦持续较长时间，就容易导致永久性的创伤甚至死亡。

对于婴幼儿来说，剧烈的晃动，就可以破坏他们的脑组织，从而引发癫痫或意识丧失。

从长远来看，早期的虐待会对孩子的情绪发展产生相当持久的影响。

而这种情感上的受挫，会使得孩子在未来难以形成健康的人际关系。

这些长期遭受家暴的孩子，最终都会出现依恋障碍，他们会变得要么过分依赖他人，要么难以亲近别人。

所以，为了孩子的正常发育，为了让他在未来成长为一个健康的人，请一定要拒绝家暴行为！

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