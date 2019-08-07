女童游泳时感染可怕细菌，无奈断臂保命

据英国《每日邮报》报道，美国一名5岁小女孩在酒店泳池内不小心被食肉细菌感染，几天后左胳膊疼痛并伴有发烧症状。最终，只能截肢保命。

游泳时被食肉细菌感染，女童被迫截肢保命

据了解，这名小女孩名叫阿米莉安·薇拉，在纽约布朗克斯区生活。2017年10月，她参加一场生日聚会时，在举办酒店的泳池里戏水玩耍。没想到几天后，阿米莉安突然感到左胳膊疼痛，同时人也发烧了。

妈妈急忙带她去看急诊，但医生认为阿米莉安只是手臂扭伤，没有加以重视。后来，阿米莉安的左胳膊发紫并出现了严重肿胀，如石头般僵硬。这时初诊医生才感到大事不妙，立即将她送往另一家医院救治。随后，阿米莉安被确诊为因A组链球菌感染引发的坏死性筋膜炎，并伴有器官衰竭。

刚开始的时候，为了治好孩子，外科医生们尽可能多地将坏死的皮肤和肌肉切除，但后来发现这种细菌感染速度非常快。为了保住阿米莉安的性命，医生在征得家属同意后，给她做了左臂截肢手术。

女童乐观面对新生活，感染原因至今未解

截肢后，阿米莉安一开始很沮丧，但很快就重拾生活信心。她不但学会自己穿衣系鞋带，还学会了打篮球，成了一个坚强自信，永不言弃、不依赖他人的好姑娘。如今，7岁的阿米莉安会做花生酱和果冻三明治，给妈妈和妹妹当早餐。

对于阿米莉安是如何被食肉细菌感染这一问题，医生们至今没有找到答案。一般而言，食肉细菌是通过皮肤上细微的伤口入侵到人体的，但妈妈坚持声称阿米莉安游泳前或游泳时皮肤并没有受伤。

据美国疾病控制与预防中心统计，美国每年发生700-1200起食肉细菌感染。早诊断早治疗是阻断感染的关键，当抗生素等药物对感染组织没有治疗效果时，就必须采取手术。

据了解，每年大约有25%-30%的坏死性筋膜炎病人不幸离世。

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