4岁女孩过斑马线被碾身亡，事发时还牵着妈妈的手！

相信带孩子出门的时候，妈妈们小心的护着孩子，过马路的时候都要牵着他们的手，可是有时候牵手也不一定是100%安全的。深圳宝安地一位妈妈就经历一次让她后悔一生的意外：

那天妈妈带着孩子过斑马线，行至中途一辆轿车迎面驶来，妈妈赶紧抬手示意车辆礼让。然而驶来的汽车并没有减速慢行，虽然妈妈自己跌跌撞撞地躲了过去，但是牵在身侧的女儿被卷入车底被碾身亡：

事情发生的过快，妈妈惊得楞在了原地，等到反应过来时，只能无助的跳脚大哭，最后更是崩溃地瘫坐在地上。短短几秒钟，女儿就躺在自己面前，失去生机，或许她手上还存留着女儿的温度，但是她以后再也无法牵她的手了。

有数据显示，我国每年死于车祸的儿童有1.8万多人，这个数字已经让道路交通伤害跃居我国青少年儿童死亡的第二大原因，仅次于溺水死亡。

而在这些交通事故中，有很多是驾车者的疏忽，也有很多是同行的家长缺乏安全意识。就比如很多家长都觉得，带孩子过马路只需要牵住他们的手就可以，但是有太多案例告诉我们，牵着孩子的手是远远不够的。

上图中，大人牵住孩子的手准备过马路，没想到孩子挣脱后就自己往前跑，大人追都追不上，只能眼睁睁看着孩子出意外。那么为什么牵着孩子的手，还容易出意外呢？

因为牵手的方式不对~

不少家长牵手牵的是孩子的手掌，而这种方式非常容易被孩子挣脱；正确的方法是牵着孩子的手腕，这样孩子再想跑的时候，可以轻松地把他拽住，避免他乱跑出现意外。

再回到4岁女孩的事故，抛开驾驶员没有礼让行人的行为，如果当时妈妈能牵住女儿的手腕，可能在自己躲避车辆的时候，还能顺手把她拎到安全区域。

所以说带孩子过马路的时候，一定要牵着他们的手腕，这很可能让孩子远离一次意外，当然有条件的还是把他们抱起来。平常也要注意给孩子灌输一些交通安全知识，比如不能闯红灯，过马路一定要走斑马线，还要注意远离大货车等等。

对于有车的家庭，也要注意以下几点

1.开车之前一定要围绕汽车看一圈，一方面是确保附近里面没有铁钉、锋利的石子，另一方面也要确保没有孩子和小动物，因为有孩子可能会蹲在车前、车后玩耍，如果没有及时发现很可能就发生意外。

2.如果车辆准备停靠在住宅区、闹市区，那么就要确认车头车尾是否蹲着个孩子；闹市区的时候人多车多，很容易分神，此时一定要集中注意力，避免意外。

3.在开车经过人流集中的地方时，一定要减速慢行，同时注意随意奔跑的孩子。这是因为孩子大多比较活动好动，尤其是4岁以上的孩子，基本有自由行动的能力，但他们对于外界认知度基本为零，大多凭着自己的好奇乱跑，完全不知道可能存在的威胁；他们不注意，就只能希望开车人多加小心了。

4.倒车的时候要注意观察后视镜，看看后面是否有孩子，有条件的就是选择使用全景摄像头代替后视镜，这样子视野更大，即便是孩子蹲在车屁股后面，也能很轻松发现他。

5.开车时候要注意控制速度，在遇到人行道、红绿灯的时候要减速慢行，以防有孩子突然冲出来；另外在起步加速的时候，也要循序渐进，能猛踏油门急加速，毕竟有些人为了赶最后几秒钟冲出来。

6.开车的时候可以听广播、听音乐，毕竟一个人开车很容易犯困，听听音乐可以提提神。但是注意不要把声音开太大，因为有研究表明，音乐声音太大，不仅会威胁到行车安全，还会影响视力。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)