男童腹痛难忍，竟是肠道穿破！缘于4天前的一口粥

5月26日晚，男孩雷雷腹痛难忍，被家人紧急送往医院。经过医生检查，发现腹部有异物，随即安排手术治疗。医生在男孩的肠道里发现了一颗枣核，并且肠壁已经被刺破了……

据了解，当孩子被送到医院的时候，医生初步判定是阑尾炎，但是在做CT的时候，大家发现其腹部有一个高密度影，虽然无法确定是什么，但是根据以往经验，这很可能是一个异物。

医生紧急安排了手术，随后就发现有一个尖锐的物体已经刺破了肠壁，并且已经突出5mm。所幸穿孔还处于早期，手术很快就结束了，异物也被取出，竟是一颗枣核。

后经过雷雷和家人回忆，4天前喝粥的时候囫囵吞枣，雷雷把粥里的大枣整颗吞了下去，因为没有疼痛或者不适，大家也没在意。5月26日雷雷表示肚子有点疼，家人原以为他是受凉，没想到到26号晚上疼痛加剧才去医院就诊的。

无独有偶，家住连云港市的2岁男童超超（化名）也有类似的经历：不知道为什么超超肚子莫名开始发胀，家人带他去了好几家医院都查不出原因。因为情况越来越严重，医生决定立即手术查找原因，最终在超超小肠内找到了罪魁祸首——两颗枣核。

除了小孩，大人也深受其害：陈大爷在喝红枣稀饭时，不小心把枣核吞进肚子里，导致其小肠穿孔、弥漫性腹膜炎发作。当天晚上在医院接受手术治疗，最终取出一枚约2.5cm的枣核。

同样的危险一直在发生……

对此医生提醒大家，在吃枣子的时候，尤其是小孩子，一定不准他们吞下枣核，这是因为枣核两端比较尖锐，一旦卡主就很难自行排出，如果刺破肠道那么可能引发大出血，甚至会有生命危险。所以在吃枣子的时候一定要提醒孩子吐核，熬粥的时候最好把枣核剔出来，以免被“囫囵吞枣”。

宝宝不小心吞下异物该怎么办？

孩子就像是个软件没有配齐的人工智能，稍不留意就自己干出一些吓人的事情，比如会偷偷吞下一些不能吃的东西。那么当出现这种情况时，大家该怎么办呢？

首先我们要查看孩子的状态，如果有猛烈咳嗽、呼吸困难、脸色发紫等情况，那么很可能是异物卡喉了，这个时候要及时采取急救措施，目前海姆立克急救法是国际上通用的急救方法：

家长应该先抱起小孩，让其脸朝下，趴在大人的膝盖上，然后有节奏的拍击背部，重复多次，使得卡在气管的枣核脱离原位咳出来，必要的时候还需要进行人工呼吸。

如果孩子一切正常，那么建议带着孩子就医，最好能把孩子误吞的东西带上，这样方便医生评估和判断下一步的处理。一般来说，约 80%-90%的异物可自行排出，10%-20%的需要内镜取出，只有约1%需进行外科手术来取出。

如果是比较安全的异物，并且已经进入胃或者肠道，那么医生会建议让其自行排出，此时爸爸妈妈们就要督促孩子多吃一些促进排便的食物，并且要多观察孩子的大便，一般三五天就会排出，超过这个时间，就要定时拍片看看异物的情况。

另外如果在此期间出现腹痛、呕吐、腹胀、便血等情况，那么就要及时就医，这很可能出现异物梗阻或者穿孔的情况。

Tips：

当宝宝误吞异物的时候，切记有些事情不能做：在不能看明异物时，不能用手掏，以免引起候补水肿；如果是比较锋利的异物，那么不建议催吐，以免对食道造成二次损伤；只要宝宝能正常排便，就不建议导泄，肠功能紊乱恢复起来很麻烦；鱼刺卡喉别用醋和馒头，前者不能有效软化鱼骨，后者很容易导致鱼刺划伤食道黏膜。

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