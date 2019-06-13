家有双胞胎是种什么体验？网友的回复亮了

每次在街上看到两个一模一样的小帅哥或者打扮得特别可爱的小公主，看的人心都要软化了。

他们常常有一样的面孔，一样的神情，在宝妈的刻意安排下，从头到脚的搭配也是完全一样的，让人傻傻分不清。

都说一次来俩，省了生二胎了。一只羊是放，两只羊也是放。但是事实却不是那么简单的，尤其是新手爸妈，一个娃都可能焦头烂额了，双胞胎的威力可能不只是双倍的暴击。

什么是双胞胎？双胞胎是指母体一次孕育两个胎儿的情况。常见的双胞胎组合有姐妹花双胞胎，哥弟俩双胞胎，龙凤胎，连体婴儿。根据双胞胎的形成过程，双胞胎分为同卵双胞胎和异卵双胞胎。

为什么会形成双胞胎呢？一般而言，女性每月会产生一个卵子，而男性会产生无数个精子，这些精子经过层层的考验，最后只有一个精子能够顺利地和子宫内的卵子结合，形成孕育生命的受精卵，所以大多数人怀有的是单胎。但也存在一些特殊情况：

1.一个受精卵分裂为两个或多个

如果受精卵在发育过程中分裂成两个或者多个受精卵，就会出现双胞胎或者多胞胎。这种情况在医学上称为同卵双胞胎。同卵双胞胎的体征相似性很大，有的父母都分不清楚。

2.两个受精卵各自与精子结合

如果卵巢产生两个卵子，两个卵子在子宫内各自与精子结合，就会形成两个受精卵。它们拥有单独的胎盘，各自完成发育形成独立个体，这叫做异卵双胞胎。异卵双胞胎的体征差异性很大，龙凤胎就是异卵双胞胎的典型。

家有双胞胎，宝妈的感觉和一胎家庭的肯定是不一样的。让我们来看看，有双胞胎的家庭是怎样的~

表姐家的双胞胎姐妹花快三个月了，两人越长越像，宝宝的外公外婆完全弄不清楚，而宝爸偶尔会迷茫分不清。她们好像有心电感应似的，很多时候都是同步的。

睡觉一起：老大睡了，老二很快就开始打瞌睡，表姐对这一点感到很欣慰。就是睡前还要闹一闹，好像不闹就睡不着。晚上8点说好了一起睡，到夜里几乎同时起来，要喝奶，然后接着睡。

生病感冒也是一起，饿也是一起，同时哭，那声音真是要把房顶震翻了。表姐心疼的同时也觉得很心累，小祖宗们，能不能消停会啊？

两个宝宝不容易孤单了，无论何时，都会有一个亲密的人在陪着你——打架有伴，出丑也一起吧……

不过很多人最羡慕的，还是龙凤胎。有儿有女，简直是人生赢家。

有猫有娃：我家有对龙凤胎，，。。。鸡飞狗跳的日子啊。。。。。。。。。。。。

不知道叫什麼昵称：家里龙凤胎，我这个当妈的天天都在暴走！！才一岁多！都老了好几岁了

辛干：[允悲]我现在只感受到了一整天……马不停蹄的在喂奶……

kiko_Mama：我的棉袄们。。每天都是炸翻天 [二哈][二哈][二哈]

膳魔师THERMOS：家里有对双胞胎的体验大概就是…杯子可以买一对，再也不用纠结是买蓝色还是粉色了[doge]

如果宝妈一个人带两个宝宝，常常手忙脚乱，因此也经常闹出笑话。

同卵双胞胎的长相大多一致，辨认有难度。常常听说一个宝宝洗澡洗了两次，而另一个还没有碰过水；刚喂完老大转个身，把老大又当成老二喂了一遍，可怜的老二孩子嗷嗷待哺等着糊涂的妈妈。

为了应对分不清大小的情况，宝妈们也是各出奇招啊。在衣服上下功夫、发型、指甲，或者戴不一样的饰品。

网友：我和妹妹很像，我妈妈又是那种属于一孕傻三年的。她说有次给我喂完奶之后，出去上个卫生间回来，就分不清谁是我，谁是妹妹。还是爸爸机智，在我的左手上带了一个小手镯，区分我和妹妹。

无论怎么说，家里多了两个宝宝，热闹肯定是双份的。不过哭闹的时候也更闹心，辛苦也伴着喜悦。

希望宝宝们都能健康长大！你们家是几个宝宝，生活里都是怎样的呢？

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