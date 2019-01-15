6岁女童被穿衣镜意外砸死，带娃逛街小心这些危险区！

痛心!

2018年12月8日晚，

上海飞洲国际商场二楼I.T Outlet店内，

一面立在墙上的试衣镜猛然倒地，

一年仅6岁的女童被砸后不治而亡。

女童家属提供的照片

新闻回顾：

据媒体报道，去年12月8日18：30左右，姚先生带着6岁女儿、女儿的奶奶和孕七月的妻子，一家人来到上海飞洲国际商场内逛街，上楼来到了I.T Outlet店内。

一家人在店内正逛着，不料，意外发生了。

店内一面试衣镜突然间掉了下来，正好砸倒了姚先生的女儿。妻子尖叫起来，姚先生也立马过去查看。此时女儿已经被生生压在镜子下面，失去了知觉。

虽然姚先生与妻子立刻协力把穿衣镜挪开，但女儿已经口鼻喷血。夫妻二人连忙将孩子送到医院，但最终女儿还是因伤势过重，不幸身亡。

事发地点还残留有女孩的血迹

据悉，这面砸倒姚先生女儿的穿衣镜，宽约80cm，长约2.5m，有一掌宽。整面镜子子重约五六十公斤，2个大人协力才能勉强抬起来。当它砸向姚先生年仅6岁的女儿时，带来的冲击力是致命的。

然而就是这样一面镜子，并没有被牢牢固定在墙上。

从现场照片我们可以看到，镜子脱落后，墙面上仅存一圈胶迹，并无别的固定手段。关于此镜子的安装隐患问题，I.T Outlet有关责任人表示尚在调查。但活泼可爱的女儿已经永远离去了，姚先生及其家人悲痛不已。

小白妈看到这则新闻的时候泪目了：那重重的镜子砸下来，小朋友该多疼啊…才6岁就被夺走了生命，实在是让人揪心!

类似的新闻实在是太多了——

2016年11月，上海某商场，一老人一手抱着4个月大的孙子，一手扶扶梯，结果身体突然倾斜，小孙子脱手从3楼扶梯坠落…..

2016年11月，陕西安康市江北某超市门前，一铁质储物柜突然倒下，砸倒一对母子，母亲腿部骨折，6岁孩子不幸身亡……

2017年4月，一男子带着幼女在银行营业厅办业务。幼女独自双手攀附着填单台，不料填单台猛然倾倒……

2018年1月，临泉县，一幼童的脚被某浴场的旋转门卡住，所幸获救后并无大碍。

2018年10月，浙江义乌国际商贸城五区一楼进口处，一男童攀爬柚木雕塑，不料雕塑倒地，男童被压身亡……

……

回想起带小白逛商场的种种，这些新闻看得简直让小白妈后怕……家长们注意了，公共场所不仅要看好孩子，也要谨防各种安全隐患。对小朋友们来说，下面是商场几大危险高发区，在这几个地点家长更是要多多走心，好好叮嘱和看护孩子。

旋转门

危险类型：夹伤、撞伤

对于孩子们来说，旋转门简直是个大型玩具，很多孩子会在旋转门逗留、进出，玩得不亦乐乎。有的孩子甚至还会伸手、伸脚去探门缝，这样一来手和脚非常容易被夹住。再加上孩子身形比较小，很容易被来往的大人无意间绊倒导致受伤。

对策：家长们不要让孩子在旋转门嬉戏或逗留，如果孩子执意要玩，家长也要做好陪同，护住宝宝的身体，不要让孩子随意伸手、伸脚。

玻璃门

危险类型：撞伤、刮伤

玻璃门由于是透明的，很容易造成视觉上的欺骗。许多小孩子喜欢跑跑闹闹，在商场也是如此，如果他们误以为前面的玻璃门是不存在的，很容易就会撞上去。如果玻璃不够厚实、孩子的冲击力过大，还很有可能导致玻璃碎裂，给孩子造成刮伤。如果玻璃入眼、入脑，后果更是不堪设想。

对策：家长们要仔细辨别玻璃门的位置，牢牢牵住宝宝的小手。如果是自动感应的玻璃门，也不要让孩子过久停留。

自动扶梯

危险类型：摔伤、高空跌落

自动扶梯可以说是商场安全事故的重灾区。一方面，孩子喜欢在扶梯上玩耍嬉闹，甚至爬上扶手，很容易被夹伤或者失足掉落。另一方面，家长在扶梯上用婴儿车推着宝宝、抱着宝宝等，都是比较危险的行为，也非常容易导致孩子摔伤、坠落。当然，还有的自动扶梯由于本身存在故障，很有可能导致踏板塌陷等危险。

对策：孩子如果比较小，需要用手抱着或用车推着，就不建议家长们乘坐扶梯，而是去坐升降电梯。如果孩子已经有一定的安全意识了，家长除了要牵紧孩子，也要要教导紧握扶手，不要在扶梯上逗留，更不要在扶手上攀爬玩耍。

开放式货架

危险类型：砸伤

开放式的货架很方便家长们拿取商品，同样也非常吸引宝宝们好奇的目光，引得他们用小手各种划拉。但是这样一来，货品很容易从高处坠落砸伤孩子。同样，别人在挑选商品的时候，也很容易连带着让货品掉落砸伤在此逗留的孩子。

对策：家长在挑选商品时不要过于专注而忽视了孩子的存在，可以把孩子抱起来，或者让家人带着孩子到离货架远一点的地方等待。

散装食品区

危险类型：窒息

在散装食品区，琳琅满目的散装食品造型多样，也会吸引宝宝们的目光。而像很多水果、糖果、坚果类的食品都是直接裸露在外面的，很多小朋友会趁家长不注意偷偷放进嘴巴里。但是这样不仅不道德，小颗粒的食物入口还容易呛着宝宝，甚至引起窒息。

对策：家长们要好好看住自己的宝宝，平时除了要教育孩子不要随便乱吃东西，也不要自己当着宝宝的面偷拿、偷吃散装商品，给孩子带来错误的示范。

购物车

危险类型：摔伤、撞伤

在商场、超市购物时，很多小朋友都超爱坐在购物车中被家长们推行，很多家长也会觉得这样比较省心。但是孩子们坐在购物车中可能并不安分，喜欢动来动去，如果购物车比较老旧或存在故障，比如轮子不好使、购物篮有裂口等，很容易给宝宝带来摔伤、撞伤等隐患。

对策：家长在让宝宝坐进购物车前，一定要查看购物车是否设计为可乘坐式，且查看购物车是否结实好用。另外，无论什么情况下，都不要把孩子单独留在车内。

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