童装国家新标准正式实施 快看看宝宝的衣服合格了没

今年的儿童节，国家给孩子们送来一个大礼——我国首部专门针对儿童服装安全的强制性国家标准《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》正式全面实施。各位家长朋友，你们关注了吗？

2年的过渡期，史上最严的童装国家标准——GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(简称GB31701)全面实施，可喜可贺！

新标准对你家孩子意味着什么？

婴幼儿及儿童处于生长发育阶段，不管是皮肤还是其他器官都比成年人更为敏感、脆弱，若使用或穿着的衣物安全性不够，可导致多种健康危险。

如果无法按照定义判断属于纺织用品属于哪个年龄段，可以参照身高范围进行确定。

该标准指向婴幼儿及儿童(0—14岁)纺织品，针对性更强；检测范围更广泛，对纺织制品(包括服装、床上用品等)的要求更高；部分指标达到甚至超过欧美相应标准。这意味着今后符合该标准的童装安全性将比旧有标准更有保障，更有利确保婴幼儿及儿童的健康。

新标准有哪些变化？

在原有纺织安全标准基础上，新标准对婴幼儿及儿童纺织品的安全性能进行全面升级，具体有以下这些变化：

* 有害物质限值

新标准对有害物质限制更多，限值更严，比如首次在化学安全方面增加了6种增塑剂和铅、镉2种重金属的限量要求。

* 附件

此外，对童装的附件，也就是纽扣等小物件也做了严格要求：要有一定的抗拉强力，不能有锐利尖锐尖端和边缘。

* 绳带

值得注意是，新标准对绳带的要求，界定了不允许使用绳带的位置，比如婴幼儿及7岁以下童装的头颈部不应有任何绳带，除腰带外背部不应有绳带伸出或系着，避免儿童在玩耍时缠绕引起窒息。

* 其他

童装不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利无。

缝制在可贴身穿着的婴幼儿服装上的耐久性标签，应置于不和皮肤直接接触的位置。

不仅如此，新标准对耐水、耐唾液、耐干摩擦、耐湿摩擦均有限定，可以更好防止变色、褪色、沾色，使得使用性能更贴心。

如何辨别衣服是否符合新标准？

方法很简单，只要在购买时注意婴幼儿及儿童纺织品的标签是否有新标准的编号“GB31701”。

另外，儿童纺织产品应在使用说明上标明安全技术类(A 类、B类和C类)。

婴幼儿穿着或使用的纺织产品，应符合A类要求;

直接接触皮肤的儿童纺织产品，至少因符合B类要求;

非直接接触皮肤的儿童纺织产品：至少符合C类要求。

举了例子，婴幼儿衣物的标签上应有“GB31701 A类”标注。

建议大家不要盲目买买买，宜给宝宝选择颜色浅、手感柔软、透气性好且便于穿脱的纯棉产品。关于产品的成分表，大家可以看衣服上的标牌。如果是网购，那么可以查看网站宣传页面上的产品及包装。

最后提醒大家，给宝宝买回家的新衣一定要先清洗，以去除沾附在面料上的浮色及生产时产生的残留物质，减少对宝宝可能造成的伤害。

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