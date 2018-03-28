愚昧真可怕！印度患病女宝宝惨遭烙印

据外媒报道，近日印度一名4个月大的女婴感冒后，家人竟选择在其肚子上烫上烙印来治疗。如今，这名女婴仍在ICU里接受治疗。

女婴感冒咳嗽，家人竟在其肚子上打上烙印

事情发生在印度拉贾斯坦邦的皮尔瓦拉区。日前，4个月大的女宝宝南迪尼出现了感冒咳嗽的症状。她的家人很迷信，竟用铁棒在其肚子上打上烙印来治病。

被烙印后，南迪尼的病情不但没有改善，反而更加严重了。家人见情况不妙，赶紧带她去皮尔拉瓦的圣雄甘地医院就诊。据阿高尔医生介绍，南迪尼患有先天性心脏病和肺炎，目前正在医院儿科的重症监护室接受治疗。

事情发生后，儿童福利委员会对南迪尼的家人提出了指控。目前警方正对此事展开深入调查。

因家人迷信，受摧残的孩子并非个例

据悉，在印度皮尔瓦拉地区，像用铁烙印来治疗感冒、咳嗽等病症的愚昧行为十分常见。警官苏尼尔·乔杜里表示，南迪尼并不是第一个因迷信而受到伤害的孩子。

去年3月，一名10个月大的女宝宝感冒咳嗽，她的爷爷就用铁在肚子烫上烙印的方法来治病。最终，这名女婴不幸夭折。

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