妈妈离开吃个饭BB没了气 天冷要防范儿童意外

不久前，又一个宝宝因为呛奶而丧命。尽管医生奋力抢救了1个多小时，还是没能挽回他的生命。而类似悲剧已经发生多起，希望大家警惕。

4个半月宝宝因呛奶身亡

去年12月20日晚上7点多，浙江江山一对惊慌失措的父母抱着4个半月大的孩子赶到当地人民医院就诊，然而以遗憾告终。

据了解，事发当晚6点多，给孩子喂完奶后，孩子妈妈把他放在床上自己去客厅吃饭。等孩子妈妈回到房间已经半个小时左右过去了，才发现孩子脸上发白，一点反应都没有了。

他们家离医院很近，仅需5、6分钟，但夫妻俩抱着孩子跑到医院还是迟了。据参与抢救的医生表示“送到医院时，孩子的呼吸、心跳都没了。气管插管下去，管子里全是奶，判断是因为呛奶引发窒息。”

无独有偶，类似的悲剧已经发生多起。仅江山市人民医院，去年5、6月份曾接连抢救了2名因呛奶窒息的婴儿，但最终都没能将婴儿救回来。婴儿呛奶最佳抢救时间是4分钟内，一旦超过5分钟孩子很有可能出现脑死亡，甚至致死。

重要提醒！

一般来说，很多时候婴儿呛奶是因为喂奶姿势不当所致，建议不要让宝宝仰卧着吃奶。夜间喂奶时，最好不要立即让宝宝睡下，而先应把他抱起来拍嗝，再让宝宝睡觉。另外，不要在宝宝哭闹或大笑时喂奶，也不要等宝宝非常饿时才喂奶，以免因吃得太急发生咳呛。

宝宝一旦呛奶会因为难受不停挣扎，出现脸色发红、嘴唇发紫等情况。遇到这种情况，家长应立即让宝宝侧卧，帮其清理口腔异物，尽量让其呼吸道保持通畅。若是有呼吸困难等情况，应紧急送医。

除了呛奶，这段时间天气很冷，还有一件事大家也要注意。前几天，南京一名5个月大的女婴因被被子蒙住口鼻，不幸窒息死亡。

这里提醒各位家长，宝宝睡觉时，切勿盖得过厚并把被子掖太高，甚至蒙住脸部。另外，也不要轻易离开。若不得不短暂离开，应先仔细检查被子，确保宝宝呼吸通畅。除此以外，大家还应留意以下细节：

1. 不建议大人和孩子同盖一床被子，以免大人压住宝宝口鼻导致窒息。

2. 切勿躺在被子里给宝宝喂奶，以防妈妈不小心睡着，乳房堵住宝宝口鼻致其窒息。

3. 外出时，千万别把宝宝裹得太紧，使得其因呼吸不畅出现缺氧窒息。

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