妈妈带2岁男童进女厕，又一次吵上热搜

男童进女厕，一向是个颇有争议的话题。

就在前几天，同样的事儿再次闹上热搜，标题中“男童”“女厕”“被斥责”“冲突”几个词一下子吸引了众多网友的眼球，并为此吵吵嚷嚷登上了热搜。

直到看完整个新闻事件，唐唐妈也没搞清楚到底是男童进女厕引发了冲突，还是宝妈插队引起了冲突。

迷之疑惑……

不过评论区10万多条评论，倒是各有各的理，在男童能不能进女厕这一问题上，吵得不可开交。

有人觉得女厕所就是限定了女性，不让男童进去是女性的权利。

有人表示理解这个宝妈，认为反对的人冷漠自私。

女宝妈妈则另有顾虑。

不出所料，爸爸又被拉出来“鞭笞”了……

有人发问：为什么不带男童去男厕？

也有人质问：在没有父亲陪同的情况下，为什么非得带男宝出来？

一个网友分享了自己的见闻：

各色言论，想来经常带娃的男宝妈会越看越心塞吧！

低龄男孩上厕所的问题，如何才能解决呢？

最好的方法当然是去第三卫生间（家庭卫生间）。

评论区也有很多人在呼吁建设更多的第三卫生间。

好在近几年，第三卫生间已被纳入到城市建设规划中。

2016年国家住建部新修订的《城市公共厕所设计标准》要求，城市中的一类固定式公共厕所，二级及以上医院的公共厕所，商业区、重要公共设施及重要交通客运设施区域的活动式公共厕所，均应设置“第三卫生间”；

2016年12月，《关于加快推进“第三卫生间”(家庭卫生间)建设的通知》发出，要求全国5A级旅游景区都应配备“第三卫生间”。

但是当下，第三卫生间依旧稀少紧缺，远远满足不了社会需求。就连上海这样的大都市，截至2018年底，第三卫生间配置比例也仅是14%。

在这样的情况下，独自带男孩外出的宝妈，还有更好的选择吗？

显然没有。

带娃的妈妈们素质良莠不齐。于是出了很多令人不适的新闻，比如女厕里男孩趴在地上偷看、宝妈抱着男孩在洗手间小便。这些事件无疑是为“男童滚出女厕所”这样的话题添了一把火。

更多无辜的男宝妈妈只能无奈地小心又谨慎。

为了破解这样的困局，也有不少人出谋划策，比如说给男童带上眼罩。

对于男童进女厕这一问题，你怎么看？

男宝妈妈平时带娃出门，

怎么解决这个问题呢？

欢迎宝妈们分享经验和看法。

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