太狠！亲妈猛踹3岁儿子下体，原因却很魔幻

最近我追了一部纪录片，结果被其中的一幕吓到了：一个妈妈情绪失控，对着3岁儿子的下体一顿猛踹，直接把孩子送进了手术室，孩子的下体一直在流血……

听着就好痛，我全称夹紧自己的下体，仿佛被踹的是我……更别提这么小的孩子，是受了多大的罪！

刚开始，我以为孩子犯“熊”，所以妈妈想管教一下

然而，并不是！

孩子妈妈说是因为儿子不想上兴趣班，就想治一治孩子，所以就猛踹孩子下体。

划个重点，这里妈妈特别强调了是“猛踹”。

这会医生也已经懵了，还问是不是想踢屁股但不小心踢错了？

这个妈妈居然说“没有，我本来也就是这个打算”。

连从业多年的医生都大呼“我整个人都不好了”

看到这里，我已经要去吸氧了。同为母亲，实在是难以理解，怎么会对孩子下这么重的脚啊！

这一顿猛踹，直接造成了孩子“阴茎裂伤”的活动性出血，还可能会造成排尿方面的并发症。

整个手术过程看得我也是很紧张，虽然不是很懂，但光看医生们凝重的表情，就觉得没那么轻松

这个时候，孩子妈妈开始紧张起来了。

话说，您早干什么了呀？

看得出来，这个要强的母亲在冷静过后，陷入了深深的自责中。

哎，毕竟每个孩子都是父母的心尖尖啊~

好在，手术顺利，通过医生们的努力，将伤害降到了最低，否则呀，这位母亲一定会后悔一辈子……



说起来，这位母亲之所以情绪失控是因为3岁儿子不想上兴趣班，再敲个重点，是3岁，不是13岁！



看来，是我格局小了，没想到，鸡娃已经这么低龄化了。

生活中的鸡娃，只会比电视里来得更汹涌

于是，我开始去低龄鸡娃圈转了一圈，结果被这份“内卷文化”震惊。

为以防新同学看不懂，我简单地给大家科普下：

鸡娃，简单地来说，是中产家庭为避免阶级性向下流动，于是开始给孩子从小进行十全大补，培养各项才能。由于圈子里人才辈出，现在已经内卷到世界尽头。

鸡出来的娃，也是有头衔的：

以前我们管学霸叫“别人家的孩子”，现在则是“牛蛙”、“天牛”、“人工牛”等等，普通孩子叫“普娃”，这名字光听就有种挫败感，瞬间就焦虑了……

今年大火的电视剧《小舍得》中，有一幕就是说一个妈妈为8个月孩子请一对一外教学英语，把女主南俪直接看呆。

不要以为这是电视剧夸张的情节，因为现实远比你想象的还要drama

网友分享的1-3岁鸡娃练习册

23个月的小孩的每日课程表，2岁不到的娃至少要学五六个学科……

2岁7个月，网课、练习册、还有各种打印的素材

3岁孩子：小班的全年执行情况

鸡3岁娃，网友自豪晒图，引来一堆宝爸宝妈点赞、收藏

……

这一波又一波看完，我的育儿焦虑值瞬间爆表

低龄鸡娃，你以为真的能赢在起跑线吗？

美国有一位心理学家名叫格赛尔，他完成了一项轰动全球的实验”双生子爬楼梯实验”。

格赛尔选择了一对各方面都很相似的双胞胎兄弟，让哥哥提前学爬楼梯，结果哥哥不停地摔倒、哭闹。

他让弟弟则在合适的年龄学，结果弟弟很快就学会了。而且，爬起来还更稳。

格赛尔随后又找了其他年龄段孩子做了各种实验，结果都表明，无论是吃饭、计算还是认字，都有孩子的黄金教育期。如果孩子身体条件还不具备，学习各种技能反而会很慢，只会白白浪费孩子的时间。

鸡娃的背后，不过是一群焦虑的家长

芒果台著名主持人杨乐乐，就跟大家分享过她的鸡娃经历：

儿子小沐沐不到6岁，她就给孩子报了八个暑假班，每个星期孩子都在几个培训班辗转。

一开始，杨乐乐觉得很踏实“我的孩子终于能追上其他小孩了”。

可是，事情的发展却出乎她的所料

有一次儿子起床后，突然情绪崩溃，哪都不去，在地上大哭大闹“妈妈，能不能给我一天休息啊！”

瞬间打醒了杨乐乐，她发现原来自己一直被焦虑所困扰，还把这份焦虑转到了孩子身上。

家长和孩子，在鸡娃的过程中，两败俱伤。

知名儿童心理教育专家陈默教授，就一针见血地指出：当今家庭教育最大的问题，恰恰就是家长焦虑。

放下焦虑，做一名清醒的家长

如今的中国孩子，学习压力已经很大了，可悲的是回到家后还要面对一群焦虑的父母。

我们不妨来看看，比鸡娃圈竞争得更加激烈的奥运会：

13年前，北京奥运会，刘翔在跨栏110米栏决赛的那一天突然退赛，震惊全国。

人们不理解，不接受，纷纷痛骂刘翔，说他是“刘跑跑”“刘装装”，刘翔也在随后的几年一直被疯狂网暴。

而在今年的东京奥运会，你会发现中国民众的心理已经发生了天翻地覆的变化：

曾经的卫冕冠军中国女排在小组赛就被早早淘汰

人们似乎已经不那么执着于金牌，也不再看重于名次

更多的是关心，“朱婷伤得怎么样？”“郎平教练还好吗？”

男子双人十米跳台，曹缘因为失误丢掉金牌，在发布会上愧疚哭泣

网友们却说“银牌也很棒啊！”

你看，金牌早已不是唯一。越来越多人开始觉悟，越来越多清醒家长开始出现。而你，还不放下这无意义的焦虑吗？

人生本就是一场马拉松，孩子现在第一，并不能保证ta一辈子都是第一。学会接受孩子，放过自己，摆脱焦虑，你和孩子都会笑到最后！

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