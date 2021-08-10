苏炳添再次打破亚洲纪录！网友却在关心被他@了无数次的女人

东京奥运会即将结束，赛场上我们见证了不少“奇迹”。

新生代中，00后清华学霸杨倩斩获两枚气步枪金牌，14岁小妹妹全红婵以3跳满分的断层好成绩夺得女子10米台跳水冠军。

老人也不认输，33岁的马龙蝉联奥运男单冠军，完成了职业生涯中的两轮大满贯。另外还被大家称为“苏神”的苏炳添，百米半决赛成绩9.83秒，决赛获得第六名，并将自己保持的亚洲百米记录提高0.08秒。

如果不明白这个成绩的意义，看下面这张图就懂了。他可是在场选手中的唯一一个黄种人。作为仅有的80后，没有任何年龄优势；个子仅1.71m，在普遍身高1.85m的黑人运动员更显普通。

谁能想到这样一位32岁受过伤的老将，还能够突破自身，再创亚洲百米记录，不仅是中国的骄傲，更是亚洲的骄傲，当之无愧的“苏神”！

一时间，大家纷纷涌进苏炳添的微博，想看看他的日常生活是这么样的。可是随便翻几条，就会发现一丝不对劲：那个总是被他@的账号到底是何方神圣？

吃饭晒照要@

训练结束要@

连看牙医也要@

当弄清账号主人是苏炳添的老婆林艳芳后，两人从校服到婚纱的爱情故事也上了热搜，给吃瓜群众喂了一嘴狗粮。

16年爱情长跑，从校服到婚纱

苏炳添和林艳芳的爱情故事，颇具偶像剧的套路，健气阳光成绩差的体育生和品学兼优的班花，相识于初一的军训。因为是小组长，林艳芳总是缠着不爱苏炳添写作业、交作业，一来二去的，爱情就此萌芽，很快就在一起了。

但是上了高中以后，苏炳添忙于训练，林艳芳则专心学习。在那个没有手机的年代，两人的交流全靠交换日记本。轮流在纸上写下自己的心情，再交换来看，光是日记本就写满了两本。

随着苏炳添成绩提高进入省队，原本一周见一次面的两人距离更远，只能一月见一次。即算如此，林艳芳可以凌晨五点起床，赶六点的班车只为见苏炳添一面。

异地恋是感情第一大杀器，可能谁也没想到两人能够坚持下来。在历经多年恋爱长跑后，2016年10月，苏炳添求婚成功；2017年10月10日，两人步入婚姻的殿堂。

事业家庭两手抓，羡煞旁人

有人说，从结婚以后，苏炳添的成绩越来越好了。

2016年里约奥运会，苏炳添以10.08秒的成绩排在第14位，无缘晋级决赛。一年后无奈选择退役。

但是苏炳添并没有就此放弃，而是找来世界顶级生物专家，通过建立人体模型，帮助他找到问题所在。解决方法是，换一只脚起跑。说起来简单，苏炳添只能从头再来，刻苦训练，过上了7点起床，22点睡觉的规律生活。

2018年田径伯明翰室内世锦赛男子60米比赛中，苏炳添以6.42秒的成绩打破了亚洲纪录，获得银牌。

2018年国际田联钻石联赛巴黎站男子100米比赛中，苏炳添跑出了9.91的成绩，成为了亚洲纪录。

就在同一年的7月，苏炳添的儿子出生。虽然因为正在回国的飞机上而错过儿子出生的时刻，但苏炳添却尽量抽时间陪伴孩子，记录成长的点点滴滴。

在家时带着孩子玩耍，外出工作也要找时间和孩子视频。

对于林艳芳，苏炳添更是从未忽略，将结婚周年日记在心间。

更是经常借机表达对老婆的爱意，并且告诉儿子“妈妈最辛苦，你要听话！”

确实，作为运动员，苏炳添的大部分时间都花在了训练和比赛上，很少能顾及家庭。林艳芳注定是家庭生活中付出更多的一方，而她选择默默用行动表达对老公的支持。

努力带好孩子的同时，将生活过得有滋有味。

当然，经常为老公加油打气也是很重要的事情。

其实爱情就是如此，不需要轰轰烈烈，需要的只是彼此信任、互相扶持。林艳芳愿意放手让老公去打拼，安心在后方做老公的精神支柱；而苏炳添也懂得体谅老婆的付出，知道老婆会为自己担心，就通过发微博 的方式让她更安心。

就像林艳芳的微博签名所说的那样，他们“只是平凡的一家三口，只愿幸福快乐足矣”。能够过好自己的小日子就是最大的幸福。

想起一句歌“我们曾在高朋满座中，将隐晦爱意说到最尽兴”。而苏炳添与林艳芳之间的互动，不需要太多人围观，只需要彼此明白对方的心意，一起携手度过每一天。希望这一家人可以永远幸福下去！

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