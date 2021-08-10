神奇！外国妈妈生下双胞胎，一白一黑

据英国《每日邮报》报道，一年半前，英国一名女子生下一对双胞胎兄弟，很神奇的是，这对双胞胎的外貌和肤色完全不一样。

白人女子生下黑白双胞胎，概率仅百万分之一

这名白人女子名叫波尔，32岁，她的丈夫是牙买加后裔。1年半前，波尔生下一对双胞胎兄弟。令人惊奇的是，这对兄弟外貌和皮肤有很大差异。其中，哥哥拥有金发、蓝眼睛和白皮肤，而弟弟拥有棕色的头发、眼睛和皮肤。据了解，出现这种情况非常罕见，概率只有百万分之一。

波尔表示，当她告诉朋友，两个儿子是双胞胎兄弟时，朋友们总觉得她在开玩笑。夫妻俩带娃出门时，也有路人拦下他们，好奇地询问这对双胞胎。

黑白两兄弟，性格也大不同

妈妈波尔说：“当我得知自己怀的是双胞胎时，我并没有想过孩子日后会长什么样。孩子的皮肤可能像我老公那样黑，但我从没有想过他们的皮肤会是一黑一白。”

波尔还发现，随着时间的推移，两个孩子所展现的性格也大不相同。哥哥自信，顽皮、对世界充满好奇，像是一个领导者。而弟弟性格内向，很喜欢在房间里跳舞，也很喜欢拥抱妈妈。

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