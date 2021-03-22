李雪琴：我不考第一，都对不起爸妈对我的纵容

2020年的脱口秀大会冠军是王勉；

最具话题性的是杨笠；

而最红的则是第五名李雪琴。

一个把雪国列车开上央视元宵晚会的人。

许多人都知道，这个看上去憨憨的，口音和赵本山一样的铁岭女孩，其实是个学神。

当年李雪琴以辽宁省自主招生第一名的成绩考取了北大。

说到学霸的父母，我印象中分为两种。

一种是活在报道和报告里，主要负责培养孩子学习习惯与主观能动性的宏观调控大手。

另一种则是传说中那种为了成绩，可以咬下孩子一块肉的虎妈：边上课边挨打，被咬下一块肉……中国家长也太焦虑了！

而李雪琴的妈妈有点特别。

01

李雪琴在网上称妈妈贾女士。李雪琴常说「我妈妈是一个很可爱很可爱的小姑娘。」

贾女士有着李雪琴同款小圆脸，如图所示，装扮很酷。

贾女士不仅装扮酷，人也很酷。

李雪琴说有一次在家喝高兴了，贾女士对她说「你等着，我找咱们铁岭比较有名的书法家给你写一幅‘雪琴会所’四个大字我给你挂这块儿。」

后来李雪琴在脱口秀大会的比稿会上说了这个段子，编剧们说这个确实好笑，但是太假了。

贾女士酷到被当段子说，别人都觉得不信的地步。

02

有了酷酷的妈妈，李雪琴从小就跟别人不一样。

有人问李雪琴，你考上北大，你妈是怎么教育的。

李雪琴说「随便玩」。

李雪琴小时候，整个院儿里就她爸妈管得最松，大伙儿都争着上她家打游戏，电脑游戏下满了也不删，整得李雪琴爸爸用的时候直纳闷，「这电脑怎么这么卡呢？」

小学一年级时，老师让小朋友回家给家长洗脚一样，当时，对于老师的这个安排，贾女士的评价是「你们老师真是狗长犄角，净整那羊（洋）事儿。」

李雪琴记得高考那年的三四月份，妈妈每个礼拜会去学校看她。

有一次李雪琴跟妈妈说，自己压力太大了。

妈妈就说晚自习别上了。拽着李雪琴就去了烧烤店，开了8瓶啤酒。

李雪琴后来回忆，自己只喝了一瓶不到，剩下的都给贾女士干掉了。

还有一回，班主任怀疑李雪琴早恋，让贾女士看一下李雪琴的手机。结果李雪琴一回来，贾女士就对她说：“我想给你道个歉，我想看你手机。”贾女士点开手机短信，一看前面几个人名，就知道早恋是莫须有的，因为她知道，李雪琴喜欢的是另一个人，并不在这几个名字里。

关于如何做妈妈，贾女士不懂那些文绉绉的理论，她的想法很简单，用李雪琴的发小二哥的话来说，就是「闺女，你做啥妈都支持你，但是你有什么事你得跟妈唠唠，妈得听听，有事妈得替你出出招儿」。

李雪琴说，正是这种放养让她生出了一种自主学习的劲头，「都不好意思不学习，感觉不考第一都对不起他们对我的纵容。」

03

李雪琴刚上大一，有一次回家跟她妈说一个朋友纹身挺好看。于是贾女士就撺掇她在脚踝纹了一个freedom。

这事还挺不家长的。

作为一个家长，我女儿如果要纹身，我就会劝她，这可能影响你的职业选择。

作为一个孩子，小学时我胳膊被体育老师踢骨折了。当时妈回家，我爸告诉她这个消息，我妈说的第一句话是「完蛋了，这以后不能当兵了。」

贾女士还带李雪琴染了白发，因为觉得她皮肤黑，染个头发能显白。

有时逢年过节，大家族的人聚在一起，总有长辈会对李雪琴提出一些期许，这时，贾女士多半会说，我姑娘现在这样挺好的，不用非得变成那样。

北大毕业后，她去纽约留学，过得很不开心，跟贾女士说，「妈，我不行了，我觉得我扛不住了，我想休学。」贾女士什么都没有多问，直接就同意了，「可以，那你就回来。」

李雪琴的一位好友是同志，他并不介意对任何人坦白自己的性向，唯独除了家人，因为知道爸爸妈妈肯定接受不了。但在聊到贾女士时，他特意补充了一句，「如果我妈妈是李雪琴妈妈那个样子，我会愿意跟家里人出柜」。

父亲也对李雪琴影响颇深。父亲跟她说希望她读博士，做出对社会有意义的研究。我爸对我是‘放养’教育，还希望我出去闯一闯，雪琴爸爸从不催她找对象、结婚。”父母决定离婚时还问李雪琴的意见。

有一年过生日，爸爸不知道如何使用外卖软件，就拎着一个蛋糕从铁岭坐火车送到李雪琴手里，打开时奶油都化了。

当然，并不是说像雪琴爸妈那样教育，孩子就能上北大。但是这种松弛的亲子关系，会在家长与孩子之间产生更紧密的羁绊。

就像李雪琴说的，真的遇到了一些难事儿，她一定会第一个想到贾女士，因为，「我知道无论我做什么，我妈永远都会在的。」

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