边上课边挨打，被咬下一块肉……中国家长也太焦虑了！

周末我跑步的时候，打开播客《谐星聊天会》最新一期，原本就想找个轻松的内容作为背景。没想到这一期聊的，越听越透不过气。

上为节目截图，具体收听可以去各大播客平台

一开场很轻松，主播先分享了自己的育儿模式：接力。

因为他觉得一个人的意志力有限，就跟老婆协商每天轮流辅导孩子作业。一到1小时就换人，防止意志力耗尽导致情绪失控。

听上去就很有画面感也很drama，从单口喜剧演员的口中说出就像一个段子，让人会心一笑。但是听到后面观众分享我着实被震惊了。

节目是单立人喜剧团队在北京录制，现场会邀请一些观众。所以后面发言的都是些北京家长，以下是他们的故事：

海淀妈妈A

老公是清北博士。孩子4岁10个月，现在给孩子报了5个班：语数外+游泳钢琴。她说孩子3岁前，她都不知焦虑是何物，直到跟老公同学吃饭，对方告诉她一组数据：

全北京一年高中招收8万人。

她回家查了一下，她那年北京户籍新生儿是18万。也就是说，她孩子这个年龄段有一半以上的孩子上不了高中。

瞬间她就佛妈转鸡娃了。

爸爸B

补充了海淀妈妈的数据：06年北京户籍新生儿6万，而16年-18年北京户籍每年新生儿20万。10年间数据涨了3倍，意味着竞争难度也陡增。而且多出来这些孩子的家长，许多都是外地考入北京落地生根的学霸。

（我也查了一下数据，2019年北京市本科及以上和研究生学历人口比例分别是35.3%、8.4%，全国的数据是6.9%、0.64%，这也意味着北京的家长拥有着更高的教育水平）

朝阳爸爸C

自嘲来自于北京教育洼地朝阳。前段时间因为疫情，学校调查学生上小饭桌和辅导班的情况。他发现自己一年级孩子的班上42个人只有8个人没上培训班。其中60%的孩子会报英语班，导致班上42个人，35个英语满分。而且100%女生会报钢琴或舞蹈。

石景山妈妈D

自称来自北京教育海沟石景山。现场展示了自己人生中最贵的包：三年学而思积分兑换的帆布包。花费抵得上10个名牌包。她说学校每次考试成绩都会公布自己孩子每科成绩年级第几。连家长会都是按成绩开前十名开，11-20名再开，以此类推。在这种氛围下，孩子怎能不焦虑。

海淀妈妈E

认识一个四年级FCE（剑桥英语五级证书考试的第三级）得优秀的孩子，她妈妈在备考期间在他身上咬下一块肉。而且她妈妈还是引以为豪地说出来的。

她曾参加一个一群成绩非常好的孩子上的辅导班，一到下课时，整条走廊充斥着家长打骂孩子的哭喊声，所有家长都在打孩子。

然后她说：让我感觉就是…

我以为她后半句会说这样真的有点病态，结果她说的是这样真的会出成绩。

她说她认识的海淀区学而思同龄段1万人成绩top5的孩子家长，都特别狠。有一次一起上网课，老师喊这孩子回答问题好几次，不回答。最后他终于开麦了，一边哭，一边说。原来他一边上课，他妈一边打他。

我孩子要是成绩能排到海淀区前五，我哪舍得打，得当祖宗供起来。

上文提及多次的海淀区因教育行业发达，黄庄方圆500米区域之内，坐拥105家教培机构，被网友戏称为宇宙教培中心。

关于海淀黄庄的报道，也一直是舆论关注的焦点。

一位黄庄从业人员在接受采访中表示：“中产家庭百分之三四十的年收入都要用于子女教育，这笔钱肯定是要花掉的。”

我听的另外一个播客《随机波动》里有一位嘉宾妈妈说孩子光数学一门，就要上三种课：

本年级的高班

下个年级的普通班

刷题班

那这个课程的难度有多大呢？

这位嘉宾妈妈孩子在上三年级奥数，她说陪孩子上课时，就低头回一个微信的功夫，再抬头就看不懂了。

而这位妈妈是清北本硕毕业的。

关于海淀教育，还有一个著名的段子：

问：孩子4岁，英语词汇量只有1500左右，是不是不太够？

答：在美国肯定够了，在海淀肯定不够。

那又是什么造成这愈演愈烈的军备竞赛呢？

其一，就是剧场效应。

在剧场里，当前排观众站起来的时候后排观众也不得不这样做。因为剧场的连锁反应，更多的人不得不站起来看，最后大家都站了起来，有的甚至站到椅子上看。最后的结果是，本来大家都可以坐着舒服地看戏，最后都要非常辛苦地站着看戏。

用当今流行语说就是——内卷。

周围家长都在给孩子上培训班，你能忍得住？隔壁中学晚上9点放学，你家孩子学校5点放学，你们不得找校长？

有的培训中心公然打出广告：你来我培养你的孩子，你不来我培养你孩子的竞争对手。

其二，因为现在孩子成长路径容错率太低了。绝大多数人的共同认知里，还是期待孩子学业上有所成就，以期未来能有更多选择权。

现代孩子求学生涯链条捆绑地很紧，流动性很低。因为大家都很努力，一旦你中途松了气，就很难再赶上。

想上好大学就要读好高中；想读好高中就要上好初中；上好初中，就要找个好小学。

就好像一个公司的上市计划，要一步步倒推。每次考学就像一次融资，一步都不能错。

还是拿北京举例，北京市65%清北生都来自于海淀黄庄的中学。

那是所有家长都在参与这场疯狂的军备竞赛吗？

也不全是。

《谐星聊天会》那期里也有两位家长表示孩子还是要快乐。

他们一个给孩子练击剑、骑马、话剧、小品，甚至演了《羞羞的铁拳》里艾伦的儿子，凡尔赛得让主持人当场想认爹；

另一个直接准备给孩子移民…….

许多妈妈有了孩子后，就开始母职经纪人化。以牺牲自己职业生涯的代价，全身心投入到孩子的教育事业，社会身份就从某某某变成了某某某妈妈，慢慢丧失了自己的主体性，望子成龙，一片赤诚之心不可谓不伟大。

但是，大王还是想说教育就是父母的能力有多大，孩子的容错能力就有多大。投资孩子的同时，大家也别忘了经营自己。一个不断求知上进的家长不但是孩子的榜样，也会是孩子未来选择的资本。

还有爱和管教，从来都不矛盾。无论是哪种管教方式，都需要恰到好处。童年时咬下的伤口，可能是孩子一生的阿喀琉斯之踵。

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