幼童误吞纽扣电池，几天后因内脏大出血丧命

据《每日星报》1月26日报道，近日，美国一名男童趁爸妈不注意，将一颗纽扣电池吞入腹中，导致内脏被烧穿。事发四天后，这名男童因内脏大出血不幸离世。

孩子误吞纽扣电池，引发内脏大出血而死

据了解，这名孩子名叫乔纳森·赫夫，今年只有1岁，来自北卡罗来纳州。2020年12月16日，乔纳森趁父母不注意将家中的一颗纽扣电池吃进肚子里，但爸爸妈妈并没有及时发现。

误吞电池后，乔纳森出现了流鼻血、发烧等症状。刚开始父母以为儿子发生了病毒感染，两次带他去医院就诊，病情似乎有所改善。但没过多长时间，小家伙就开始吐血，并昏了过去。

乔纳森的病情如此严重，让父母和医生都很困惑。后来，乔纳森的身体出现了非常严重的大出血，虽然医生尽全力抢救，但还是没能挽救孩子的生命。

尸检发现肠道有纽扣电池，给各位家长敲响警钟

为了查清死因，乔纳森的尸体被送往法医处进行尸检。让所有人感到惊讶的是，法医竟然在孩子肠道内找到了一颗纽扣电池。就是这么一颗小小的纽扣电池，在孩子体内灼烧了四天，把食道、肠道和主动脉都给烧穿了，进而引发大出血，最终导致孩子丧命。

在日常生活中，纽扣电池十分常见，比如儿童玩具、遥控器、汽车钥匙等都要用到它。虽然它体积很小，但危害性却不可小觑，如果被孩子误吞后果不堪设想，很有可能危及生命。纽扣电池进入人体后，会灼烧咽喉或其他内脏器官，进而引发内出血，最终导致孩子死亡。

家里如果有孩子，父母一定要把纽扣电池或装有纽扣电池的设备放在孩子够不到的地方，以免发生误食，酿成不可挽回的惨剧！

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