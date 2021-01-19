「代孕背后的故事 」有的孩子出生就成了商品，有人丢了命

《使女的故事》

因为昨天的大瓜，代孕又成为了网络上热议的话题。

现在中国商业代孕还是不合法的，但地下产业却早已存在。在一些农村地区，花15万人民币就可以找一个女性帮你生孩子。2017年，山东卫视《调查》曾对国内地下非法产业链进行了暗访。

记者来到湖北省潜江市浩口镇，当地村民毫不避讳地表示：这里像挣钱的年轻女性，都去做代孕了。

十年前开始，当地就有人开始以此为生。

有的人生一、两个就生不了了，有的人生了三、四个还在继续。

每生一个孩子可以得到15万到25万不等的报酬，生双胞胎得到钱更多。

“代孕一次挣几十万。有钱了，婆媳哪里还会吵架。”

在那个村子里，新建的楼房比比皆是，而盖房的钱都是靠女人们代孕赚来的。

“反正不跟男人上床，又不怎么样。也不会出卖身体什么的，我们想出来赚点钱，回家把房子盖了。”

“重赏”之下，必有勇妇。

当地一位老人跟记者说，自己40岁的女儿和46岁的儿媳妇都做过代孕妈妈。

高回报，必然伴随着高风险。

大大小小的医疗事故也经常发生，有很多妇女因为代孕做过多次流产手术、子宫切除等，导致不能再生育，甚至有妇女丧了命。

据代孕机构的负责人说，他们对代孕妈妈的赔偿也是有行规的。

“身体伤害越大，赔得就越多。清宫了，赔一万，要是流产了，引产了，可能赔两三万。如果切除子宫的，切除输卵管的，都有相应的赔偿。”

代孕妈妈用命换钱，但是她们的收入比起那些负责找代孕妈妈的机构员工来说，还是小巫见大巫。

这是我国一家非法代孕机构65万代孕套餐的成本核算记录。

机构的员工成功介绍一名代孕妈妈能够赚三四万，很多员工一年能赚上百万。

当然，他们最终面临的可能是法律的制裁。

国家卫生计生委明确表示：代孕涉及法律、伦理和社会问题，国家有关部门将会进行严厉打击。

不仅在中国，据统计，全球代孕产业预估总值在2012年就已经高达60亿美元，相当于425亿人民币。

去年，国外疫情爆发，很多国家边境关闭，航班暂停，代孕机构出现了新生儿大量积压的现象。

这是一家乌克兰代孕机构在油管上发布的代孕宝宝期待见父母的视频。

他们从医院接回了46个宝宝，暂时安排在一家酒店。

这是其中中文频道里的部分视频。

多么“美好”的画面，医生，护士，代孕母亲，客户，甚至宝宝都是笑盈盈的。

但“温馨”的背后，不知道又有多少人伦悲剧。

因为新冠爆发期间，很多本该领走婴儿的“订购者”，遭遇经济危机，无法准备足够的资金去付款给代孕公司，造成“婴儿拒收”现象。这些被拒收的婴儿又去了哪里？

不敢想。

如果把新生儿当做“商品”，那么只要是“商品”都有“出厂不合格”的可能。

真正的商品可以返厂销毁，但人不是商品。

出生有缺陷的婴儿会被“拒收”，他们的命运可想而知。

相比之下，被送到福利院还算是最好归宿。

前段时间有个新闻。

一名19岁代孕妈妈因生下先天有缺陷的孩子，而拿不到30万的代孕酬劳。

一怒之下把尚未满月的婴儿，从6楼抛下摔死了。

不管代孕生意在当地违法与否，勿论什么价值体系，这种对生命淡漠至极的态度，已经严重挑战了人类的道德底线。

生而为人，请你善良。

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