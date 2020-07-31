脐带扭转50圈，宛如麻花BB险丧命

脐带是胎宝宝的生命纽带，是准妈妈给宝宝输送氧气、营养的必备通道，一旦它出了什么问题，那么胎儿就可能面临缺氧、窒息等问题。一般来说，脐带扭转个几圈就是不小的问题了，而今天要说的是一个贪玩的宝宝把脐带扭转了50圈，着实把医生吓了一跳。

近日，在株洲市妇幼手术室里，就发生了一起令人瞠目结舌的事情：一位孕妇肚里宝宝脐带扭转50圈，看起来就像麻花一样，如果不及时手术，那么脐带很可能出现梭状坏死的情况，相应的宝宝就可能因为得不到血液供给而死亡。

幸运的是，孕妇发现宝宝胎动减少就立马来到了医院，医生也准确把握手术时机，这位孕妈妈成功诞下一名6斤的男宝，母子平安。对此当时手术医生也非常后怕，并且表示这种重度扭转非常危险，再耽搁一会，宝宝就可能有危险了。好在这位妈妈一直关注胎动，否则后果不堪设想。

脐带扭转，到底有多可怕？

脐带是给宝宝输送氧气和营养的重要通道，是他们的生命之带。然而宝宝们在妈妈们肚子里并不是很老实，他们很喜欢在里面翻滚玩耍，而每个宝宝活动的习惯也有所不同，有些只是偶尔翻个身，而有些则动作幅度很大，比如伸胳膊、抻抻腿、转圈圈等等，而这些行为都可能导致脐带扭转。

一般情况下，脐带绕转个几圈，并且扭转情况不严重，那么基本不会有太大影响，但是如果扭转圈数过多或者程度非常严重，脐带血流供应受阻、血液回流障碍，那么就很容易出现胎儿宫内窘迫、胎儿生长受限的情况，严重的甚至是胎死宫内和新生儿窒息。

一般情况下，B超可以检查出脐带扭转的情况，但是如果B超医生经验不足，或者检查的时候宝宝身体挡住了B超探测，那么就很难发现脐带扭转的情况。所以除了做B超，最好还能采用超声及胎心监护联合监测，这样才能为妊娠提供指导。

脐带扭转这么可怕，该如何预防？

一般来说，在孕晚期宝宝很可能有脐带扭转的情况，这种现象非常常见，而且轻度扭转都是安全的，真正有危险的是重度扭转。那么要如何预防重度扭转呢？

1.做一些运动

孕期因为大肚子的原因，行动能力变差，不少孕妈妈就可能长期躺在床上不动，然而这种行为会增加胎儿脐带扭转的几率。所以说即便是在孕期，准妈妈也要做一些运动，注意尽量选择轻量型的运动，比如散步、瑜伽等等。

2.适当的胎教

不少孕妈妈会给宝宝们来一些胎教，主要目的是给宝宝提供一些最初的认知教育，比如听音乐、讲故事等等。但其实胎教还有一个作用，就是可以预防脐带扭转，这是因为舒缓的音乐、妈妈的声音可以帮助宝宝安静下来，而一旦他们安静下来就不会乱动，脐带扭转的概率就大大降低了。

3.睡眠要充足

孕期保证充足的睡眠不仅对胎儿的发育起到良好的作用，也能保证准妈妈的身体处于健康舒适的状态，更能够起到预防胎儿脐带扭转的作用，只有准妈妈保持孕期充足的睡眠，才能使宝宝躁动的情绪得到有效的安抚，从而减少脐带扭转的情况。

4.要关注胎动

胎动可以有效地展现宝宝的状态，比如当脐带扭转时，他们可能会有缺氧的情况，胎动也会有异常。一般来说，如果宝宝是急性缺氧，那么就可能出现代偿性的胎动频繁，然后随着缺氧情况越来越重，胎动就会越来越少直至消失；而如果是慢性缺氧，那么胎动会突然减少。所以当胎动出现异样的时候，要马上去医院。

5.电子胎心监护

这个主要是通过检查胎心，来观察胎儿的情况。一般来说，孕32周之后，就需要做胎心监护了，有些高危妊娠的准妈妈，则可能提前到28周。这里推荐大家购买或者租借（不少医院里都有这个服务）一台胎心仪，每天自己在家做检测，可以随时随地观察宝宝的情况。

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