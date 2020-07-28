中国大熊猫在韩产仔，升级当妈超紧张

据媒体报道，7月20日，中国大熊猫保护研究中心旅居韩国的雌性大熊猫“华妮”（韩国名：爱宝）顺利生下一只雌性幼仔。据了解，这只大熊猫幼仔是在韩国诞生的第一只大熊猫宝宝，备受韩国各界关注。

大熊猫进入发情期，国内专家全程在线指导

今年3月上旬，大熊猫“华妮”进入发情期，但受新冠肺炎疫情影响，熊猫中心专家无法赴韩指导交配生育工作。3月10日，中韩双方搭建线上交流平台，韩国爱宝乐园在熊猫中心专家的耐心指导下，给“华妮”做了血液检查和小便检查，通过分析激素变化，最终确定3月21日是最佳交配时间，两只大熊猫顺利进行了自然交配。

经过4个月的耐心等待和持续观察，“华妮”有了妊娠反应。中韩双方预计，“华妮”将于7月左右产仔。在上级的关心支持下，在符合疫情防控要求的情况下，熊猫中心立即派出专家前往韩国，现场指导“华妮”生产事宜。熊猫中心专家在了解相关情况后，调整了“华妮”妊娠期的饲养管理，组织购买了人工育仔所需物资，并对“华妮”展开全天的监测和观察，做好产前和分娩的准备。

“华妮”产下雌性幼仔，刚当妈很紧张

韩国当地时间7月20日晚上8时20分，“华妮”羊水破了，9时39分，它顺利生下一只幼仔。“华妮”第一次当妈非常紧张，多次尝试后终于将孩子抱在怀里，不断地舔舐爱抚。经检查，熊猫宝宝是一只雌性幼仔，身长16.5厘米，体重197克。目前，大熊猫母女情况稳定。

据了解，“华妮”和老公“园欣”的年龄相差一岁。2016年远赴韩国时，它们只有2岁半和3岁半，相当于人类的10-12岁，尚未成年。进行这样的配对组合，主要是考虑到熊性大熊猫进入性成熟期比较晚，通常比雌性要晚一年。而相差一岁可以让“华妮”和“园欣”同时进入繁育年龄，更好地繁衍后代。

据悉，1994年，一对大熊猫曾在韩国生活过，但4年后便回国了。至此以后，韩国人想观赏大熊猫，只能去其他国家的熊猫馆。经历了18年的“空窗期”，韩国民众终于等来了“华妮”和“园欣”，如今又迎来了夫妻俩爱的结晶~

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