是个狠人！越南男婴手握节育环出世

据英国《每日邮报》报道，近日，越南一名女子平安生娃，没想到小家伙的手中居然紧紧握着妈妈的宫腔节育环，令人吃惊。此事曝光后，网友们脑洞大开，甚至有人以《红楼梦》中“贾宝玉”的名字由来，建议给这名男宝取名为“宝环”。

男婴出生时手握节育环，妈妈两年前植入

6月30日，这名女子在越南海防国际医院生下一名男宝，宝宝出生时居然把节育环抓在手中，一起带了出来。据了解，宫腔节育环也被叫做避孕环，通常被放在女性的子宫里，以阻止精子和卵子结合形成受精卵。

据悉，这名女子此前已经有两个孩子，两年前，她在子宫内植入节育环以达到避孕目的，不料一年后她再次怀孕。而且男婴非常“活泼”，竟然“顺手”拿走了节育环。

节育环脱离，导致避孕失败

据拍摄照片的妇产科大夫陈越邦（音译）表示，这名女子的节育环偏离了正常位置，所以导致避孕失败。男宝宝出生时体重有3200克，身体健康，将和妈妈一同出院回家。

其实，宫内节育环放置在子宫内后，再加上铜和孕激素，可增强避孕效果。但如果女性放置了节育环却又怀孕了，那么发生宫外孕的风险比正常怀孕高出好几倍，是非常危险的。

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