印度现畸形女婴，天生没有四肢，医生：实属罕见

据英国《每日邮报》报道，近日，印度一名28岁女子生下一名女婴，可怜的孩子天生没有四肢，只有脑袋和躯干，连医生都表示罕见。

女婴患有罕见遗传缺陷病，生下来就没有四肢

6月26日，此事发生在印度的维迪沙区锡龙杰地区的萨克拉村。据了解，这名女婴患有一种名叫先天性四肢切断综合症的罕见遗传缺陷病。

这种病由WNT3基因突变引起，也被叫做“海豹肢症”。患有该病的婴儿天生没有四肢，肢体和海豹很相似，因此被称为海豹畸形儿和海豹胎。

当地医生表示，孩子十分健康，但需要做进一步检查，以确认内脏是否发育正常。据儿科医生普拉巴卡尔·蒂瓦里博士透露，患有这种罕见病的几率大约是十万分之一，这名女婴是他从医以来遇到的首例患者。

全球有多个病例，其中一人为知名励志演讲者

据悉，目前世界上有好几例患有这种罕见病的病例，其中比较著名的一个病例是澳大利亚的尼克·胡哲。

尼克·胡哲生于1982年，目前是一名励志演讲者，也是四个孩子的爸爸。他写了好几本书，曾去过40多个国家和地区进行宣讲，并和社会团体、在校学生、监狱囚犯等不同人群交流，分享自己的励志故事。

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