产前抑郁症你关注没？发展中国家呈上升趋势

PLOS ONE期刊最新的一篇论文显示，低收入和中等收入国家的妇女在怀孕和分娩过程中面临许多健康问题，但对产前抑郁症的关注却很少。在许多发展中国家，产前抑郁症正在上升。

中、低收入国家的产前抑郁症水平不断上升

弗林德斯大学公共卫生研究人员的一项研究发现，这些国家的产前抑郁症水平不断上升，并建议迫切需要更多的服务，特别是在低收入经济体中。

“妊娠期抑郁症通常被认为是发达国家的问题，”生物统计学家Abel Fekadu Dadi说，他领导了对中低收入国家产前抑郁症水平的系统审查和分析。

埃塞俄比亚贡达尔大学公共卫生研究所的达迪表示：“通过这项研究，我们发现中低收入国家的孕妇中，有34%和22.7%的人在怀孕期间都有抑郁症状。”。

抑郁症和早产以及低出生体重风险密切相关

“此外，与非抑郁症孕妇相比，抑郁症孕妇早产和低出生体重的风险分别高出2.41倍和66%。”达迪补充道。

“我们发现产前抑郁症非常普遍，并且随着怀孕时间的延长而增加。我们还注意到，在过去10年中，患病率有所上升。”

他表示，产前抑郁症对母亲和新生儿的身体、心理、精神和整体福祉都有不利影响，他强调必须采取更多措施提高发展中国家卫生工作者和决策者的认识。

“至关重要的是，这些政府必须在孕前和孕期解决妇女的心理健康问题，以改善母亲和婴儿的健康状况，并为社会经济发展和可持续发展目标作出贡献。”合著者Lillian Mwanri，表示，他是弗林德斯医学与公共卫生学院副教授。

主要发现包括：

▣ 在中低收入国家，三分之一(34%)和五分之一(22.7%)的孕妇患有抑郁症。

▣ 怀孕期间抑郁会增加低出生体重和早产的风险。众所周知，严重抑郁症直接导致妇女在怀孕期间或产后自杀，并导致新生儿、婴儿和儿童死亡。

▣ 不良的产科病史、以前常见的精神障碍、不良的社会支持、经济困难、曾遭受过暴力(怀孕期间或更早)和人际关系欠佳是增加患抑郁几率的因素。

▣ 低成本的干预措施，如妇产诊所的心理治疗服务以及关系和伙伴支持咨询，是这些国家迫切需要的社会和卫生系统干预措施之一。

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