毫无人性！美一实验室逼怀孕母猴抽烟喝酒

据英国《每日邮报》报道，美国俄亥俄州一家实验室因在研究过程中虐待猴子，被动物权利保护组织谴责和曝光。当地一名法官下令，要求这家实验室上交几十段实验时拍摄的录像。

实验室被曝虐待动物，动物保护组织要求公布录像

据了解，这家实验室是美国国家灵长类研究中心，所在地是俄勒冈州的希尔斯博罗市。据动物权利保护组织PETA报告，仅仅在过去三年中，这家研究机构就发生了无数虐待动物的行为，其中侵犯动物权利的罪行就超过了12起，许多猕猴因实验失败而丧命。

2019年3月，PETA向法庭提交诉状称，这家灵长类研究中心曾给怀有身孕的日本猕猴喂食大量高脂肪食物，然后对其生下的猴宝宝展开研究。另外，这家机构的研究人员还故意恐吓11个月大的猕猴，以研究压力和焦虑情况。

动物权利保护组织还表示，这家实验室的研究人员还通过“强迫动物吃猪油，并让它们抽烟喝酒”等方法进行实验，给动物们带来巨大痛苦。该组织曾要求实验室公布实验相关视频，但被对方拒绝。

法官要求移交录像，早前已被曝虐待动物

今年4月20日，当地法官下令，要求这家研究中心向动物权利保护组织PETA移交74段实验视频。法官表示：“民众有兴趣看到实验室的实验录像，这样可以确保实验室遵守保护动物福利的相关规定。”据了解，美国国家灵长类研究中心有部分研究资金来自国家税收支持，数目高达2.18亿美元。法官认为，民众有权了解美国国立卫生研究院的公共拨款的使用情况，以及相关实验有没有必要使用公共资金。

PETA对法官的裁决表示欢迎。该组织称，这家研究机构拿着纳税人提供的数百万美元的资金，先让猴子怀孕，接着给它们喂食垃圾食品，然后把猴宝宝从妈妈身边带走，以便故意恐吓猴子们。但你如果让他们公布这些令人发指的视频，他们却极力阻止。实验室还称，保持“研究机密”十分重要。

其实，该实验室早在2012年就被曝出虐待动物的丑闻，造成数只猴子非正常死亡，遭到了相关部门的警告和罚款。

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