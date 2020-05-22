狠心母亲将一岁儿锁车中，纵火烧车

据美国全国广播公司（NBC）报道，5月17日下午一点半，美国一名女子将她一岁儿子关在车中，随后点火烧车。多名目击者发现了这辆正在起火的车辆并打电话报警。一些目击者想要从车中救出孩子，但因为车门打不开且火势太大，只能焦急地等待消防人员和急救人员的到来。一名目击者对媒体表示“听到孩子凄惨的哭声，我的心都要碎了。”

女子纵火烧车杀子，路人报警急救

据了解，这名狠毒妈妈名叫凯琳·沃森，现年23岁，来自南卡罗来纳州的哥伦比亚市。目前，沃森已经被逮捕入狱。

事发当天，有人开车路过时，看到马路上有一辆正在起火的汽车，下车查看发现车中有一名正在哭泣的男童，便立即报警。当地警察局长表示，警察、急救人员、消防员接到报警后马上赶到了现场，他们扑灭大火救出了孩子，并将其送往医院急救。

孩子重度烧伤，妈妈被控多项罪名

据悉，这名只有一岁的男宝宝全身重度烧伤，正在奥古斯塔烧伤中心接受救治，现在还没有脱离生命危险。他的妈妈沃森在当天下午被逮捕归案。据媒体报道称，沃森被逮捕前身上有轻伤，警方拘留她前，曾送她去医院接受治疗。

目前，警方以谋杀未遂罪、虐待及伤害儿童罪、一级纵火罪等多项罪名对沃森发起指控。目前，沃森被关押在监狱里服刑，不得保释。

当地警方正在对此案展开深入调查，现在还不清楚沃森纵火烧车杀子的动机。据一位警方消息人士透露，妈妈沃森的精神状态好像有点“不太稳定”。

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