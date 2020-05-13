二宝刚出生十天，年轻父亲患新冠肺炎在家中病逝

据英国《每日邮报》报道，英国一户人家近日发生了严重的家庭变故。这户人家刚刚迎来第二个孩子的降生，然而没想到10天后，男主人就因感染新冠肺炎在家中病逝。据了解，这位年轻爸爸从被确诊到在家中去世，还不到一周时间。

二胎爸爸因新冠病逝，生前身体很健康

这名爸爸名叫托马斯·戴维斯，27岁，来自威尔士地区的班戈市。10天前，托马斯刚刚迎来二儿子的降生。据了解，托马斯身体强壮，不抽烟，也没有生过什么大病。

3月20日，托马斯去酒店值班，回家后就病倒了。刚开始发病时，托马斯剧烈咳嗽，随后开始冒冷汗、浑身乏力，后来出现了呼吸困难的症状。3月25日，托马斯病情似乎有所好转，还和妈妈曼迪聊了一会天，没想到第二天人就不行了。当晚，托马斯坐在床上看着新生儿子，最终遗憾地闭上了双眼。托马斯的妻子瑞安农·伊莱亚斯表示，丈夫去世后，一群医务人员穿着防护服来到家中，将尸体抬上救护车送到医院。

妈妈曼迪赶到医院想要再摸摸儿子的脸，但被医务人员阻止。

全家被要求隔离两个星期，男子曾表示还想生三胎

据悉，医院已经对托马斯的尸体上进行了采样，以便开具新冠病毒的死亡证明。随后，托马斯全家包括妈妈、妻子、4岁大儿子、刚出生的小儿子均被要求隔离两个星期。

曼迪表示，儿子托马斯是一个善良有责任心的好男人，他努力工作挣钱养家，是家里的顶梁柱。他非常爱家人，经常给家人买东西，甚至非常迫切想要第三个孩子。托马斯为人和善，在别人心情不好时总能让对方笑起来。没想到儿子这么年轻，就这么走了。

曼迪最后呼吁大家，一定要清楚地认识到新冠肺炎的危险！

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