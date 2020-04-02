爸爸当街对女儿又踹又摔，妈妈提离婚遭人身威胁

据台湾媒体报道，3月10日傍晚，台湾一名男子在大街上公然对3岁女儿实施家暴，导致孩子额头、手、脚等部位受伤。3月14日，该男子与妻子谈离婚，趁着酒劲竟然将妻子的手机、家中的电视砸坏，离家时更扬言要杀掉妻子全家。目前，警方已为母女俩申请了通常保护令，并通知娘家接回母女二人。警方表示，将加强母女住所的巡逻力度，保证她们的安全。

对女儿又踹又摔，现场视频在网上曝光

据了解，实施家暴的男子姓廖，现年36岁，来自台湾高雄市。3月10日，廖某趁妻子不在家时，家暴了女儿，导致孩子额头、胳膊、腿部受伤。邻居听到了孩子的哭叫声，便向警方报案。

警方赶到现场时发现，廖某已经停止家暴，但发现女童身上有伤。随后，警察将小女孩带回派出所，并通知孩子妈妈和社工到场，将孩子送医诊治。当时廖某也被带到派出所，警察对其警告：“不要再动手打孩子！”

据悉，这起家暴虐童案引起了台湾各界的广泛关注，一段疑似邻居拍摄的视频也在网上曝光。警方证实，这段视频就是廖某3月10日傍晚6点左右在家门口马路上殴打女儿的情景。

从视频中可以看到，廖某穿着上衣和内裤，疑似有蹬踹女儿的动作。随后，他抱起女儿，但女儿不停地挣扎，之后更是疑似失手让女儿跌落在地，但他并没有立即抱起孩子。邻居见此情景，急忙报案。

谈离婚时扬言杀妻子全家，警方为母女俩申请保护令

3月14日，当地派出所又接到女童妈妈报警称，她在与廖某痰离婚时，廖某将她的手机和家中的电视机砸坏，并辱骂母女二人，甚至扬言杀掉她们全家。随后母女俩被赶到的警察带回派出所。

据警方透露，女童妈妈当时表示，暂时不想对廖某的行为提出控告，但要求警方协助申请保护令。警方已经为母女俩申请了通常保护令，并通知娘家人将母女二人接回。

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