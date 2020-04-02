奥运冠军怀孕被婆婆逼着吃肉到吐：没商量，为了孩子

前几天，综艺《婚前21天》里奥运冠军何雯娜的怀孕遭遇，让我感慨不已。

第二期，梁超临时出差，担心家里没有人陪妻子何雯娜，于是叫来自己母亲照顾妻子。

梁超妈妈吃饭时给怀孕的儿媳何雯娜疯狂夹肉，希望她多吃点。

已到孕晚期的何雯娜孕期反应十分强烈，于是跟婆婆撒起娇来，说自己吃不下肉。

“孩子需要营养，不爱吃也得强吃”，但婆婆筷子并没有停下。

何雯娜艰难地吃下一口之后，很不舒服，再次向婆婆提出自己吃不了肉。身为一名拥有奥运金牌的前顶尖职业运动员，何雯娜的身体素质与耐受力肯定远超常人。

她如果表示不适，想必已是到了身体的极限。

但婆婆依然表示怀孕就是这样的，因为你有孩子。

然后还表示会监督她吃完，没得商量

见婆婆态度如此强硬，何雯娜又不好意思得罪婆婆，只好强忍着不适，继续端起了碗。

吃不了几口，再也忍不住去厕所狂吐起来。

吐完的何雯娜委屈极了，跑到房间里跟老公吐槽起来。

心疼老婆的梁超，赶忙给自己妈妈打电话，让妈妈别再逼何雯娜吃肉了。孩子正常发育就好了。

梁妈妈也连忙解释道：产检时看到孩子的影像有些偏小，所以就想让儿媳妇吃好。

然后还跑去跟媳妇道歉，说没有考虑她的感受。

何雯娜也大度地表示没关系，并亲了婆婆一口。

结局还算大团圆，但是网友们却意见颇大，还被顶上了热搜。

网友纷纷表示「一点都不关心媳妇，都是为了肚子里的小孩，强势又冷漠」、「这种道德绑架还是不要了吧」、「让人害怕结婚生小孩」，对于婆婆做法一点也不认同。

何雯娜随后发博表示，能够理解婆婆对宝宝的关心。

这个故事之所以还算有个圆满的结局，大王认为关键人物还在丈夫梁超身上。他在自己妈妈出了问题的时候，坚定地站在了妻子这边，维护住了妻子的利益。可谓做了一个很好的典范。老公对你的态度决定了婆婆对你的态度。

tips ·缓解孕吐的方法

1.好好休息（劳累会使恶心更严重）。

2.不要吃或闻会使你恶心的食物。

3.起床前吃点东西，比如干面包或是纯饼干。

4.少食多餐，选择高碳水化合物、低脂肪的食物。

5.如果热的食物令你恶心，就适当吃点冷的食物。

6.少量多次摄入足够多的水分。

7.食用含有生姜的食物或饮料，有证据表明生姜可能有助于减少恶心和呕吐。（在怀孕期间服用生姜补充剂之前，请与医生确认）

8.穴位按摩，按压手腕可能有助于缓解症状。

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