白色长颈鹿母子惨遭偷猎，全世界仅存一只

据英国《每日邮报》报道，肯尼亚唯一的一只雌性白色长颈鹿和其孩子在加里萨市的一个保护区里惨遭偷猎者杀害。现如今，全世界仅有一只白色长颈鹿。

长颈鹿母子遗骸被发现，已死亡超过4个月

据当地动物保护组织透露，肯尼亚一共有3只白色长颈鹿，其中两只白色长颈鹿在近日被人偷猎杀死。两只白色长颈鹿的遗骸被人找到时，已经变成一堆白骨了。这表明，死亡时间已经超过4个月了。目前仅存的一只雄性白色长颈鹿，是被杀死长颈鹿的孩子。

据了解，这种长颈鹿的皮肤变成白色，并不是由白化病造成的，而是一种罕见的白化基因引起的。拥有这种罕见基因的长颈鹿，它们身上的皮肤难以产生色素沉积。

偷猎者身份还未确定，相关机构正在调查

惨遭猎杀的雌性白色长颈鹿在2017年第一次被发现后，受到人们的高度关注。后来，这只雌性长颈鹿先后生下两个孩子，最近一次是在2019年8月。

据了解，三只白色长颈鹿一直在保护区里生活，全世界很多游客慕名前来观赏，对当地旅游业的发展做出了不小的贡献。当地的护林员表示，两只白色长颈鹿的死亡，严重损害了肯尼亚的动物研究和旅游业发展。

目前，偷猎者的身份还没有查清，偷猎动机也无从知晓，肯尼亚野生动物局正在调查此事。

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