新生宝宝拒绝哭泣，化身“怒目金刚”盯着医生

大家都知道，宝宝出生后会哇哇大哭，表明其肺脏已开始正常工作。但据英国《每日邮报》报道，日前，巴西一名女宝宝出生后就没有哭泣，还用生气的眼神盯着医生，好像医生是他的仇人一样。摄影师拍到了宝宝当时的神情，并发布到社交媒体上，引起了很多网友的关注。

医生拍背催哭，新生宝宝皱眉怒视表“不满”

据了解，这名新生宝宝的名字是伊莎贝拉·佩雷拉·德·耶稣，于2月13日在里约热内卢市一家医院里出生。为了纪念孩子出生时的重要时刻，妈妈请来一位著名摄影师来拍摄自己的分娩过程。

摄影师表示，女宝宝出生后没有哭泣，于是医生按照常规给孩子拍背，打算在她发出哭声后剪断脐带。医生一边拍背一边对着小宝宝说：“快点哭，快点哭！”。就在此时，小宝宝睁开眼睛，皱起眉头，一脸生气地看着医生，好像在说：“不要碰我，我就不哭你能怎样？”看到孩子露出如此奇怪的表情，摄影师连忙按下快门，将这一瞬间给拍了下来。

妈妈认为女儿十分勇敢，皱眉头成宝宝习惯动作

对于孩子的怒视表情，医生并没有过于在意，连忙剪断了脐带。就在脐带被剪断瞬间，孩子发出了人生第一声啼哭。摄影师表示，孩子出生前后，她一共抓拍了10张照片，每一张都弥足珍贵。

孩子的妈妈这样说道：“这些抓拍的照片表明，女儿出生时是多么的勇敢。我的预产期原本是在2月20日，但女儿选择提前出生，这说明她十分勇敢，我为她感到自豪。”妈妈还表示，皱眉头现在已经成了女儿的习惯动作。每当给她换尿布做护理时，小家伙就会把眉头皱起来，十分可爱。

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