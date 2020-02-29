医生出现低级误诊，妈妈产后突然离世

据台湾媒体报道，1月 20日，台湾新北市一名女子在一家妇产医院接受了剖腹产手术，生下一名女婴。第二天晚上，这名女子突然呼吸困难，送医急救后不治身亡。该女子的妈妈愤怒控诉急救医生误诊导致女儿延误就医，事发后还被院方威胁不准控告。

女子剖腹产后休克，医生误诊延误转院

据了解，这名不幸离世的产妇姓赖，她的妈妈在网上发文称，女儿的预产期原本是1月30日，但因为春节放假，妇产科在1月20日就给她女儿做了剖腹产手术。

让人没想到的是，1月21日晚上8点左右，女儿突然休克，护理师立即将她拍醒。当时女儿呼吸困难，一直在喘气，女婿要求呼叫救护车转院救治。但护理师表示，女儿休克是下床时身体不平衡引起的，并没有帮忙转院急救。

赖某的妈妈还表示，在女儿呼吸困难的危急时刻，住院医师并没有到场救治，而是院长儿子从家中赶来参与抢救的。而且在急救时，院长儿子将血栓误诊为血糖低进行处置，导致女儿病情延误。女婿再次要求呼叫救护车，等将女儿送到医院时，女儿的心跳已经停止了。

事发后家属遭院方威胁，院方否认控诉

更让赖某妈妈愤怒的是，事发后院长给她打电话威胁称：“不要告我儿子，如果告我儿子，便拿不到生产事故救济金。而且就算你告我儿子，也不可能赢。”赖某的妈妈表示，院方没有向家属道歉，简直是“把人命当蝼蚁”。

这家医院发表声明称，事发后曾给病人家属打过电话表示关心和慰问，绝不是网络上描述的那样。另外，这名产妇有慢性疾病史，突然休克有可能和她服用慢性病药物有关。但产妇的家属表示，他们没有给产妇私自服药，这件事已经进入司法程序，不想多说。

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