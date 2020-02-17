孕9月还坚守防疫一线，真不想看见这样的逆行者

前些天，一个在防疫前线身护士，因为她已怀孕9个月还在坚持工作，引发了大家的关注。

她离预产期还剩20多天，本可以休产假的她，不顾大家的反对，拒绝回家养胎，选择继续留在防疫一线工作。

新闻视频里的她挺着个大肚子，穿着厚厚的防护服，戴着护目镜和口罩，走路都已经不是很方便了，想弯个腰都做不到。

护士长在采访时，也有点无奈地表示：说了好多次让她回家休息，但是她坚持要上。

她家里人也反对她继续上班。

有位作家，转发了视频，说是向她致敬。

赵瑜不是个例，前几天也有一个流产10天就恢复工作的护士，被报道出来。

但是我想说，我们不需要这样的英雄。

何为英雄，挺身而出保卫弱者不受伤害。

而一个孕妇，在地铁上都被当做需要帮助的乘客。

更何况是一个9个月的孕妇，更理应是被社会保护的人。

怀孕9个月有多大风险，我有切身体会。

当时我老婆就是怀孕9个月还坚持上班，下班回家因为劳累，躺在床上突然破了水，被救护车送去医院。还好最后宝宝平安诞生。

一个护士即使防护到位，在大强度的劳动下，万一破了水，在一个充满病毒风险的环境下，宝宝就有了极大被感染的风险。

作为一个护士，我想对你说，护士的天职是救人，但护士也是人，你肚子的孩子也是人。身体合适，防护到位，是一个医护人员奔赴战场的基础。

你有权将自己的生死置之度外，但是你没权利给孩子加此无畏的风险。

我们都知道前线缺医务人员，但是真的不是非得用你一个9个月孕妇不行。身边的同事都在劝你休息，就说明事情还没到少一个你，就影响大局的地步。

你还年轻，等把孩子生下来，把身体养好，有的是机会为人民服务，为医学事业奋斗终身。

还有身边的领导同事，她说干，你们就让她干？劝了不停就算了？

负责一个医疗团队，除了要挽救患者生命。

还肩负保护孕妇、保护医护人员、保护自己战友安全的任务。

这几天很红的张文宏医生说过：人不能欺负听话的人。

这样大肆宣扬一个怀孕9个月的孕妇，是不是一种对所有孕妇与医务人员的道德绑架。

假如你或你的孩子准备跟一个护士结婚，你会不会因此多平添一份担心。

如果我们对于灾难的感动要建立在老弱病残孕无私奉献的赞歌之上，那我真的要怀疑公众的担当和价值观了。

英雄辈出的民族同时也是不幸的民族，这次疫情我再也不想看见什么英雄献身的故事了，我更想我们的医务人员都可以平平无奇地治好病患，然后华亭鹤唳、东门黄犬，安度此生。

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