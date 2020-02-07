保姆为回家过年，竟故意烫伤女宝宝

据英国《每日邮报》报道，近日，新加坡发生一起保姆虐婴案。一名16个月大女宝宝手部被热锅严重烫伤，伤口惨不忍睹。事后，警方上门抓捕涉事保姆，没想到保姆表现得十分淡定，供称自己这么做只是为了“回家过年”。

小女儿被严重烫伤，保姆称不慎碰到热锅

据了解，这起虐婴案发生在新加坡万国连路的一处公寓里。1月14日下午5时许，公寓的男主人接到8岁女儿的电话，称妹妹被烫伤了。男主人连忙赶回家，看到16个月大小女儿痛哭不止，左手掌和左胳膊皮肤红肿，全是水泡，让人心惊。

男主人赶紧抱着小女儿去医院治疗烫伤，并通知妻子请假回家处理此事。经医生诊断，女婴为二级烧伤。女主人回家后，询问保姆事发经过。保姆回答称，她抱孩子时，不慎让孩子碰到了灶台上的热锅。

查看监控发现真相，作案动机是为了回家过年

夫妻俩原本以为此事是一场意外，不料第二天早上保姆就闹着要回家。女主人心生疑窦便调看了监控视频，结果发现了事情的真相。原来，保姆一只手抱着孩子一只手炒菜，突然她扔下锅铲，抓着孩子的手伸进锅里。女婴被烫的哇哇大哭，但保姆并未就此摆手，又把孩子的手压进锅里，一共烫了四次。

警方接到报警后上门抓捕保姆。没想到保姆待在房间里看书，十分淡定地等着被抓。夫妻俩质问保姆为何这么做时，保姆竟然说，朋友告诉她把孩子烫伤就可以回家了。

据女主人透露，保姆现年30岁，来自缅甸，来新加坡务工时间不久。她平常表现勤劳乖巧，她们夫妻很满意。事发前，保姆曾提出回家过年，但她们准备带保姆去马来西亚放烟花。没想到保姆竟因为此事怀恨在心。

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