男乘务员帮二宝妈哄娃，网友却吵翻天

近日，贵阳开往南宁的D3571次列车上，一位宝妈独自带着两幼儿乘车，大女儿感冒发烧，小女儿又哭闹不止。乘务员陈凯发现后，小心翼翼地抱起小女儿，用不太熟练的姿势抱着低声轻哄她入睡。

这本来是个很暖心的新闻对吧，我却被微博下的评论吸引了。

很多网友心疼起这个一拖二的妈妈，问起孩子爸爸去哪儿了？

做了这么多年母婴编辑，这种诘问我也是司空见惯了。以前许多类似的新闻里，往往这些留言都会被点赞到最高，有些措辞激烈的甚至会说：“爸爸死了吗。”

但是这次，也有很多的网友站出来替未出现的爸爸说起了话。

有人说，这个好心的男乘务员不就可能是个没在陪孩子的爸爸。

有人说，妈妈带两个孩子出门，想必爸爸肯定也在工作。

还有不少妈妈，用自己的亲身经历为爸爸鸣不平，说爸爸们也不容易。

也有人说，同车的乘客的包容理解也是值得赞扬。

小编的话

元旦的时候，我们2个人带着1岁多的孩子去云南玩，5天内去了3个城市，飞了2趟飞机，坐了一趟绿皮车，一趟动车，外加十几个小时的大巴、摆渡车、滴滴、吉普、地形车……

出发之前，我们心里也很忐忑，生怕像很多热搜新闻里那样，因为宝宝哭闹，跟周围乘客闹得不可开交。

但上路了才发现现实生活中人们对于一个孩子的包容程度远比网络上显示得要大得多。周围乘客都对孩子的拨撩总是回以微笑包容与糖果零食，并不像网络留言那样对熊孩子深恶痛绝，喊打喊“杀”。

这个世界还是充满了温情与敬意。无论是在家带娃，还是赚钱养家，无论是抱娃出门，还是孑然一身，成年人的生活哪有容易的。大家还是相互多些包容，多些体谅，你怎样，这个世界便是怎样。

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