宝宝套路深，你中过招吗？

小孩子是世上最可爱的生物，也可能是世上最可怕的生物。因为有时候你完全不能理解他的脑回路，稍稍不留神还会中了他的套路。

育姐有个2岁多的小侄子，长得虎头虎脑，颇为可爱。

育姐有空的时候去亲戚家也会逗逗他，跟他一起玩。自我感觉良好地认为，育姐应该和他玩得很好。

有一天，小侄子蹦跳着到育姐身边，抱住了育姐的大腿。育姐满心欢喜。只见小侄子甜甜地对着育姐笑，心都暖化了， 以为他要说什么，育姐连忙弯下腰。

结果——他开心地冲着育姐吐了一口口水，正好落在了育姐的袖子上，然后就跑开了。

嗯？？？问他原因，他还是笑，也不说话。

好吧，你笑得可爱算你赢！

据说哄人技能一级棒的宝宝在做错事后，都会不停地说“妈妈，我爱你，我错了，你别生气了好不好”。期间还伴有可怜地撒娇行为，功力之强劲，很快就让妈妈转怒为喜。

自己的娃，能怎么办，当然是选择原谅他啊。

为了不去上学，有些宝宝也是使出了浑身解数。有撒泼的，有装病的，还有打感情牌的。

这小甜话说的，哎呀，还上什么学，爷爷肯定当时就被迷得不要不要的了。真高啊！

总结一句，人生如戏，全靠演技，都是戏精宝宝。

宝宝很多时候真的是很有爱心，他们觉得玩具也需要人陪伴，也需要吃东西……

还有的宝宝真的很有机灵劲儿呢，知道什么是对自己有利的。

不过宝宝有时候真的也带给了我们很多温暖和快乐，希望宝宝们都能健康长大~

哈哈哈……不知道你家宝宝是戏精还是天使？不过话说回来，不管咋样都是自己的宝贝呐~

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