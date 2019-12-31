当妈太不易，生孩子时候的表现，哪个女星演得好？

常常听到这样一种说法，疼痛是划分等级的。3级以下的疼痛，为轻度疼痛；4~6级为中度疼痛，达到7级则无法入睡，7级以上就是重度疼痛了。生娃的疼痛等级是多少呢？

以下就是网上流传的根据现实疼痛划分的疼痛等级：

这里女性分娩的疼痛等级划在了重度疼痛，但还不是最高级的。网上也有人说女人生孩子是最疼的，相当于同时断了20根肋骨那样疼。

因此也有人说，一个女人是有多爱男人，才愿意给他生孩子？

不过生产时的疼痛也是因人而异的，每个人体质不同，感受也不尽相同。

有的妈妈是真的很轻松，很多新闻里，有上个厕所就生出来的呢。人跟人还是不一样的啊。

* 头胎7分钟，二胎10分钟。很享受孩子出来那一刻的感觉，满满成就感。

这位妈妈就是让人羡慕的那一种了，快速而又顺利，没有太多痛苦。

* 从来没那么疼过，总觉得要疼死了，想到好多生娃的妈咪死掉的画面，在怀疑自己能否度过这一关，一想到那样宝宝没有妈妈便咬紧牙关。那种疼，无以言表，自生完宝宝，忍耐疼痛的能力增了，觉得啥都没生娃疼。

当了妈，人会变得越来越坚强，毕竟生产的疼痛都体验过了。

而忍受分娩之苦的那些妈妈，在生产过程中的表情又是怎样的呢？很多照片隔着屏幕都能感觉到妈妈的痛苦，“生孩子”这一关是真难。

疼到怕咬伤自己

疼到面部扭曲

很多女星也演过生孩子的场景，大多是古代的影视剧。我们都知道，古代生产的条件很差，通常每次一有人喊“要生了”，就让人准备热水、剪刀之类的东西。

随后就有一个接生婆的角色让产妇使劲、用力，一切准备就绪，请开始演员的表演。

有些表演光打雷不下雨，表情十分狰狞，手指也十分用力，可是冷汗、眼泪什么都没有，还是干干净净的，妆都没花。痛苦在哪了？这样就很难让人代入进去。

当然，并不是所有产妇都会有这么多的表情，也有一种默默坚持的。她们从进产房到分娩都非常配合医生，让呼吸就呼吸，尽管也是疼痛难忍，但是闷声不吭，紧咬嘴唇，专心生孩子。

这些产妇中，你最满意谁的表演？不管演员们演的怎么样，妈妈们是真正的痛苦。

天下的妈妈都是伟大的，希望宝贝们长大后都能孝顺妈妈哦~

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