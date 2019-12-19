产检浪费钱还害人瞎担心？这事可不能存侥幸心理！

在一部分人尤其某些老人看来，产检就是医院坑钱，这钱完全不必花。事实真的如此吗？当然不是！奉劝大家一句，事关孕妈和胎儿的健康和安全，侥幸心理可不能有！

婆婆认为产检没必要，幸而宝妈坚持保平安

小芳一家去年贷款买了套房，年末惊喜地发现自己怀孕了。虽然家里的经济状况还比较紧张，但还是决定把孩子生下来，家里人都非常开心，甚至婆婆都从乡下搬到了城里，照顾小芳好好安胎。虽然婆婆对小芳照顾地挺仔细，但就有一点不好，可能是长辈的“通病”，比较抠门。

这点体现在买菜上，自从婆婆发现超市傍晚的菜比早上的便宜后，基本都是傍晚才去，然而其实新鲜的菜早就被别人挑走了，买回来的蔬菜不是太老就是放蔫了。小芳心想，老人家照顾自己也很辛苦，没必要为了这件事去争吵，就忍了下来。

可婆婆甚至连去医院产检的钱都想省，这就让小芳感觉很难理解了，即使强调了多遍，产检是为了确认宝宝的安全情况，婆婆也还是觉得“少去一两次也没关系啊”、“当年我们没听过谁产检，孩子都顺利生下来了”。

面对婆婆的歪理，小芳也是有苦说不出，只好尽量把婆婆支出家门，再拿上产检手册自己去产检。最近，婆婆在小区散步时，和邻居大妈聊了几句，不知道吹了什么风，回家后又开始念叨产检是医院坑钱的事情了。婆婆说人家媳妇总共才去了两次医院，一次怀孕、一次生产。

小芳前几天刚去产检，发现胎儿存在脐带绕颈两周的情况，本来就有些担心，被婆婆这么一番折腾，更是烦心，没忍住毫不客气地开口了：“妈，你为什么这样不信任医院？别人家说什么你都信？你说的是隔壁王大妈的媳妇吧，她只告诉你没花钱，却没告诉你不产检，媳妇乙肝没查出来，孩子当时胎位不正差点难产的事情吧。这事都在小区的孕妇微信群里传开了，真不知道有什么好炫耀的”。

被小芳这么一说，婆婆的脸色当时就垮下来了，借口做饭就躲到厨房去了。小芳倒是舒了一口气，这件事总算是说出来了。

因为产检时医生告知孩子脐带绕颈，小芳就非常注意监测胎心和胎动。上个月发现孩子突然不爱动了，紧急入院发现脐带缠住宝宝脖子，需要赶快做剖腹产手术。所幸最后小芳和孩子都没事，婆婆也忍不住赞同：看来产检的钱，还真是不能省。

侥幸心理不产检，孩子生下来没肛门，妈妈后悔不已

深圳20多岁的小杨就因为忽视产检后悔不已。年初二宝出生了，她还没来得及享受新生的喜悦，就被告知二宝查出患有多项先天性疾病，包括心脏室间隔缺损、腭裂、先天性无肛门（即肛门闭锁症）等。

为什么二宝会这样呢？原来，小杨孕6个月产检时，就发现胎儿的腹部有阴影。当时，医生建议她做羊水穿刺检查胎儿的染色体，但是她想着大宝正常，自己还年轻，就没去做检查。结果孩子患病，做基因检测证实其存在染色体畸形。

缺少几次产检真的不重要吗？如果孩子本身就非常健康，这份钱可能花得“没必要”。一旦孩子有任何问题，产检的就成了帮家长及时发现、尽早治疗的重要步骤。家长满不在乎或者“赌一把”的心理，忽略了医护人员的产检建议。

最后不过是省下几个几个小钱，将来孩子出生却可能要花大钱治病，家长算算，这笔钱真的值吗？

产检的必要性体现在以下几点：

1.及时发现孕妇的身体疾病，如果有不适合妊娠的疾病，可及时终止妊娠，以免给产妇带来生命危险。

2.了解宝宝的发育情况，出现异常及时补救，确实不适合生育，及时终止妊娠，避免给妈妈带来更大危害。

3.及时发现孕妇的妊娠并发症，保护妈妈和宝宝的安全。

4.得到医生可靠的孕期指导，了解生理卫生、营养等方面的知识，有助于安胎。

5.为分娩做好准备，制定最佳分娩方案。

孕期普遍要做的十次产检

1.第一次产检（孕12周），检查血压、体重、宫高、腹围、多普勒、妇检、孕期营养检测、B超、心电图、MDI分泌物。

2..第二次产检（孕16~20周），检查血压、体重、宫高、腹围、多普勒胎心、唐筛、血常规和血型、尿常规、肝功能、血糖、血钙、血脂、丙肝抗体、梅毒反应素、HIV抗体、优生四项、微量元素。

3.第三次产检（孕20~24周）检查血压、体重、宫高、腹围、多普勒胎心、妊娠期高血压预测、糖筛、大畸形筛查。

4.第四次产检（孕28~30周）、第五次产检（32~34周）、第六次产检（孕36周）、第七次产检（孕37周）、第八次产检（孕38周）、第九次产检（孕39周）、第十次产检（孕40周），主要都是检查血压、体重、宫高、腹围、胎心、胎监等等。

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