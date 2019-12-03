伟大！听到女儿喊饿，重度昏迷妈妈自主苏醒喂奶

据外媒报道，阿根廷一名女子遭人无故殴打后陷入昏迷，住院治疗一个多月不见苏醒。有一天，她2岁女儿前来看望她，不知不觉地喊了一句：“我肚子饿”。令人意外的是，妈妈竟然突然苏醒过来，把衣服掀起来给女儿喂奶。医生看到这一幕，连连惊呼这是个奇迹！

女子被打重伤昏迷，住院治疗1个多月不见苏醒

据了解，这名女子名叫费雷拉，现年42岁。有一次她骑车出门时，无故被人暴打狠狠地摔在地上，头部重伤昏迷不醒。随后，费雷拉被送往医院抢救。

医生告诉家属，费雷拉有可能会脑死亡，让他们做好心理准备。费雷拉的丈夫德尔加多表示，听完医生的话后，他一下子蒙了。缓过神后，他坚信一切都会好起来，希望妻子能早日苏醒。

15天后，医生对费雷拉做了一次检查，发现其体内控制肌肉的神经有活动，但她仍然昏迷没有苏醒迹象。

女儿病床前喊饿，妈妈奇迹苏醒掀衣喂奶

上个星期，丈夫带着2岁女儿来医院探望母亲。女儿在妈妈的病床前喊了一句：“我肚子饿”。就在此时，意想不到的事情发生了，处于昏迷中的费雷拉突然睁开了眼睛，本能地将衣服掀开，把女儿搂在怀里给她喂奶。

爸爸德尔加多表示：“这一幕真是太神奇了。看到她们母女俩抱在一起，我们都感动地哭了，这种母爱的本能实在太伟大了！”

据悉，殴打费雷拉的犯罪嫌疑人仍然未被抓获，这起案件警方还在调查。德尔加多表示，希望警方尽快将嫌犯抓捕归案，让其接受法律的审判。

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